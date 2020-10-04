https://ria.ru/20201004/asmus-1578194650.html

Асмус раскрыла пугающие подробности своего детства

Актриса Кристина Асмус резко ответила подписчику в Instagram, предположившему, что она не знает, что такое "настоящие" трудности. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T21:09

2020-10-04T21:09

2020-10-04T21:10

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культура

кристина асмус

актеры

работа

общество

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> резко ответила подписчику в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, предположившему, что она не знает, что такое "настоящие" трудности."Думаю, что непросто ребенком на протяжении десяти лет заниматься насильно спортом по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет", — ответила она.Асмус также акцентировала внимание подписчиков на популярном тезисе о том, что "изнеженные инстаактрисы" не имеют представления о трудностях.Автор комментария отметил, что "не хотел задеть" артистку. Других пользователей удивили подробности жизни Асмус. Фанаты поддержали ее, а также подметили, что трудности и большое количество работы возникают у представителей любых профессий.

https://ria.ru/20200928/kharlamov-1577888388.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, кристина асмус, актеры, работа, общество