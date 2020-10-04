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https://ria.ru/20201004/asmus-1578194650.html
Асмус раскрыла пугающие подробности своего детства
Актриса Кристина Асмус резко ответила подписчику в Instagram, предположившему, что она не знает, что такое "настоящие" трудности. РИА Новости, 04.10.2020
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шоубиз
культура
кристина асмус
актеры
работа
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> резко ответила подписчику в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, предположившему, что она не знает, что такое "настоящие" трудности."Думаю, что непросто ребенком на протяжении десяти лет заниматься насильно спортом по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет", — ответила она.Асмус также акцентировала внимание подписчиков на популярном тезисе о том, что "изнеженные инстаактрисы" не имеют представления о трудностях.Автор комментария отметил, что "не хотел задеть" артистку. Других пользователей удивили подробности жизни Асмус. Фанаты поддержали ее, а также подметили, что трудности и большое количество работы возникают у представителей любых профессий.
https://ria.ru/20200928/kharlamov-1577888388.html
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РИА Новости
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культура, кристина асмус, актеры, работа, общество

Асмус раскрыла пугающие подробности своего детства

21:09 04.10.2020 (обновлено: 21:10 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус резко ответила подписчику в Instagram, предположившему, что она не знает, что такое "настоящие" трудности.
"Думаю, что непросто ребенком на протяжении десяти лет заниматься насильно спортом по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет", — ответила она.
© Фото : @asmuskristin/InstagramКомментарии на странице Кристины Асмус в Instagram
Комментарии на странице Кристины Асмус в Instagram - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : @asmuskristin/Instagram
Комментарии на странице Кристины Асмус в Instagram
Асмус также акцентировала внимание подписчиков на популярном тезисе о том, что "изнеженные инстаактрисы" не имеют представления о трудностях.
Автор комментария отметил, что "не хотел задеть" артистку. Других пользователей удивили подробности жизни Асмус. Фанаты поддержали ее, а также подметили, что трудности и большое количество работы возникают у представителей любых профессий.
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ШоубизКультураКристина АсмусактерыРаботаОбщество
 
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