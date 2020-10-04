https://ria.ru/20201004/asmus-1578185564.html
“Асмус уже не та”: фанаты разочарованы необычными образами актрисы
Актриса и телеведущая Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram своими образами со съемок шоу “Золото Геленджика”. Фанаты девушки не оценили ее... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T16:46
2020-10-04T16:46
2020-10-04T16:46
шоубиз
кристина асмус
жанна агузарова
геленджик
наташа королева (наталия порывай)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156050/03/1560500345_0:0:3122:1757_1400x0_80_0_0_34d0f626a69f0f007d414389612156fe.jpg
<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Актриса и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/?hl=ru">Instagram</a> своими образами со съемок шоу “Золото <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджика</a>”. Фанаты девушки не оценили ее перевоплощение.На первом снимке Асмус предстала в леопардовом платье, с высокой укладкой, челкой и ярким макияжем. На второй фотографии девушка примерила блестящий наряд, а ее голову украсила прическа из косичек. Она спросила у подписчиков о том, какой образ им нравится больше и добавила, сама от них “фанатеет”, но “выбирает леопард”. Фолловеры звезды выразили мнение в комментариях: К сожалению, вы уже не та Асмус…Скажу честно, вам не идут такие преображения.Не ваш стиль, вам идет элегантность, утонченность, вы для этого стиля созданы!Вообще не нравится. Я за натуральность.Да ну.... Естественная - самая лучшая!!!Некоторые из подписчиков сравнили Асмус с <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташей Королевой</a> и <a href="http://ria.ru/person_ZHanna_Aguzarova/" target="_blank" data-auto="true">Жанной Агузаровой</a>.
геленджик
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156050/03/1560500345_75:0:2806:2048_1400x0_80_0_0_0fdcfe7fd3ed29790e924e5dd32adac4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, жанна агузарова, геленджик, наташа королева (наталия порывай), общество
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Актриса и телеведущая Кристина Асмус
поделилась с подписчиками в Instagram
своими образами со съемок шоу “Золото Геленджика
”. Фанаты девушки не оценили ее перевоплощение.
На первом снимке Асмус предстала в леопардовом платье, с высокой укладкой, челкой и ярким макияжем. На второй фотографии девушка примерила блестящий наряд, а ее голову украсила прическа из косичек. Она спросила у подписчиков о том, какой образ им нравится больше и добавила, сама от них “фанатеет”, но “выбирает леопард”.
Фолловеры звезды выразили мнение в комментариях:
К сожалению, вы уже не та Асмус…
Скажу честно, вам не идут такие преображения.
Не ваш стиль, вам идет элегантность, утонченность, вы для этого стиля созданы!
Да ну.... Естественная - самая лучшая!!!
Некоторые из подписчиков сравнили Асмус с Наташей Королевой
и Жанной Агузаровой
.