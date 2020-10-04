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Шоубиз
https://ria.ru/20201004/asmus-1578185564.html
“Асмус уже не та”: фанаты разочарованы необычными образами актрисы
Актриса и телеведущая Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram своими образами со съемок шоу “Золото Геленджика”. Фанаты девушки не оценили ее... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T16:46
2020-10-04T16:46
шоубиз
кристина асмус
жанна агузарова
геленджик
наташа королева (наталия порывай)
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Актриса и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/?hl=ru">Instagram</a> своими образами со съемок шоу “Золото <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджика</a>”. Фанаты девушки не оценили ее перевоплощение.На первом снимке Асмус предстала в леопардовом платье, с высокой укладкой, челкой и ярким макияжем. На второй фотографии девушка примерила блестящий наряд, а ее голову украсила прическа из косичек. Она спросила у подписчиков о том, какой образ им нравится больше и добавила, сама от них “фанатеет”, но “выбирает леопард”. Фолловеры звезды выразили мнение в комментариях: К сожалению, вы уже не та Асмус…Скажу честно, вам не идут такие преображения.Не ваш стиль, вам идет элегантность, утонченность, вы для этого стиля созданы!Вообще не нравится. Я за натуральность.Да ну.... Естественная - самая лучшая!!!Некоторые из подписчиков сравнили Асмус с <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташей Королевой</a> и <a href="http://ria.ru/person_ZHanna_Aguzarova/" target="_blank" data-auto="true">Жанной Агузаровой</a>.
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кристина асмус, жанна агузарова, геленджик, наташа королева (наталия порывай), общество

“Асмус уже не та”: фанаты разочарованы необычными образами актрисы

16:46 04.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Актриса и телеведущая Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram своими образами со съемок шоу “Золото Геленджика”. Фанаты девушки не оценили ее перевоплощение.
На первом снимке Асмус предстала в леопардовом платье, с высокой укладкой, челкой и ярким макияжем. На второй фотографии девушка примерила блестящий наряд, а ее голову украсила прическа из косичек. Она спросила у подписчиков о том, какой образ им нравится больше и добавила, сама от них “фанатеет”, но “выбирает леопард”.
Фолловеры звезды выразили мнение в комментариях:
К сожалению, вы уже не та Асмус…
Скажу честно, вам не идут такие преображения.
Не ваш стиль, вам идет элегантность, утонченность, вы для этого стиля созданы!
Вообще не нравится.
Я за натуральность.
Да ну.... Естественная - самая лучшая!!!
Некоторые из подписчиков сравнили Асмус с Наташей Королевой и Жанной Агузаровой.
 
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ШоубизКристина АсмусЖанна АгузароваГеленджикНаташа Королева (Наталия Порывай)Общество
 
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