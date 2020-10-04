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В Москве на Новом Арбате два человека пострадали при ДТП

Два человека пострадали при столкновении автомобиля и микроавтобуса на Новом Арбате, сообщает пресс-служба департамента ГОЧС. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T14:11

2020-10-04T14:11

2020-10-04T23:43

рошаль

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Два человека пострадали при столкновении автомобиля и микроавтобуса на Новом Арбате, сообщает пресс-служба департамента ГОЧС.На место происшествия были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона столицы.Отмечается, что спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля и передали медикам. Водитель микроавтобуса была доставлена в госпиталь <a href="http://ria.ru/location_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Рошаля</a>. Движение было восстановлено в кратчайшие сроки.

рошаль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рошаль, происшествия