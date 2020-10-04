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В Москве на Новом Арбате два человека пострадали при ДТП
Два человека пострадали при столкновении автомобиля и микроавтобуса на Новом Арбате, сообщает пресс-служба департамента ГОЧС. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T14:11
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рошаль
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Два человека пострадали при столкновении автомобиля и микроавтобуса на Новом Арбате, сообщает пресс-служба департамента ГОЧС.На место происшествия были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона столицы.Отмечается, что спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля и передали медикам. Водитель микроавтобуса была доставлена в госпиталь <a href="http://ria.ru/location_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Рошаля</a>. Движение было восстановлено в кратчайшие сроки.
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рошаль, происшествия

В Москве на Новом Арбате два человека пострадали при ДТП

14:11 04.10.2020 (обновлено: 23:43 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении автомобиля и микроавтобуса на Новом Арбате, сообщает пресс-служба департамента ГОЧС.

"Утром 4 октября в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: на Новом Арбате произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Есть пострадавшие. Перекрыты четыре полосы движения", — говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона столицы.
Отмечается, что спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля и передали медикам. Водитель микроавтобуса была доставлена в госпиталь Рошаля. Движение было восстановлено в кратчайшие сроки.
 
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