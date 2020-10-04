https://ria.ru/20201004/aleksievich-1578184567.html

Алексиевич намерена вернуться в Белоруссию

Белорусская писательница, нобелевский лауреат и член координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, находящаяся в Италии в связи с вручением РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T16:21

2020-10-04T16:21

2020-10-04T16:21

протесты в белоруссии

светлана алексиевич

белоруссия

италия

в мире

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<strong>РИМ, 4 окт – РИА Новости.</strong> Белорусская писательница, нобелевский лауреат и член координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a>, находящаяся в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> в связи с вручением ей премии Taobuk Award for Literary Excellence в рамках международного фестиваля книги в сицилийском городе Таормина, заявила, что "твердо намерена" вернуться на родину."Я покинула <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> по причинам, связанным со здоровьем, и чтобы получить эту премию. Однако я твердо намерена вернуться в свою страну, если только режим не помешает этому", - заявила она на пресс-конференции в Таормине."Да, я намерена вернуться, хотя сознаю опасность того, что меня могут арестовать или еще что-то со мной сделать. И лишь за то, что я хочу жить в свободе, которую дает демократия, прежде всего в свободе выражения мнений", - приводит слова Алексиевич итальянское информагентство <a href="https://www.ansa.it/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ansa</a>.Алексиевич отметила также, что "аресты и пытки", которым, по ее словам, подвергают несогласных в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, противоречат принципам гуманизма. Подчеркнув мирный характер сопротивления, она выделила особую роль, которую белорусские женщины играют в протестном движении, а также заявила, что молодежь страны хочет свободы и жить без страха за собственную жизнь.В понедельник СМИ со ссылкой на помощницу писательницы сообщили, что Алексиевич, которая также является членом президиума совета оппозиции Белоруссии, уехала в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. При этом помощница заверила, что Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на прошлое воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Дылевского</a>, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200929/aleksievich-1577962978.html

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле Гоните теми самыми тряпками. 31

Николай Ефимов и леху захвати 19

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белоруссия

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана алексиевич, белоруссия, италия, в мире