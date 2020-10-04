Алексиевич намерена вернуться в Белоруссию
РИМ, 4 окт – РИА Новости. Белорусская писательница, нобелевский лауреат и член координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, находящаяся в Италии в связи с вручением ей премии Taobuk Award for Literary Excellence в рамках международного фестиваля книги в сицилийском городе Таормина, заявила, что "твердо намерена" вернуться на родину.
"Я покинула Минск по причинам, связанным со здоровьем, и чтобы получить эту премию. Однако я твердо намерена вернуться в свою страну, если только режим не помешает этому", - заявила она на пресс-конференции в Таормине.
"Да, я намерена вернуться, хотя сознаю опасность того, что меня могут арестовать или еще что-то со мной сделать. И лишь за то, что я хочу жить в свободе, которую дает демократия, прежде всего в свободе выражения мнений", - приводит слова Алексиевич итальянское информагентство Ansa.
Алексиевич отметила также, что "аресты и пытки", которым, по ее словам, подвергают несогласных в Белоруссии, противоречат принципам гуманизма. Подчеркнув мирный характер сопротивления, она выделила особую роль, которую белорусские женщины играют в протестном движении, а также заявила, что молодежь страны хочет свободы и жить без страха за собственную жизнь.
В понедельник СМИ со ссылкой на помощницу писательницы сообщили, что Алексиевич, которая также является членом президиума совета оппозиции Белоруссии, уехала в Германию. При этом помощница заверила, что Алексиевич уехала из Белоруссии не "насовсем", а по своим личным делам.
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. По состоянию на прошлое воскресенье все члены президиума совета, кроме Алексиевич и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского, были арестованы или находились за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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