https://ria.ru/20201003/zueva-1578137378.html
Подруга Козловского поразила поклонников откровенным фото
Возлюбленная актера Данилы Козловского актриса и модель Ольга Зуева выложила в Сеть откровенное фото. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T01:45
2020-10-03T01:45
2020-10-03T01:47
шоубиз
данила козловский
оксана акиньшина
сша
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Возлюбленная актера <a href="http://ria.ru/person_Danila_Kozlovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Данилы Козловского</a> актриса и модель Ольга Зуева выложила в Сеть откровенное фото.В своем аккаунте в <a href="https://www.instagram.com/_olyazueva/" target="_blank">Instagram</a> 33-летняя звезда фильма "Тренер" опубликовала снимок, на котором позирует на улице со своей собакой Грушей. Глубокий вырез на платье знаменитости акцентирует внимание на ее груди.Поклонники, выражая восхищение увиденным, отметили, что хотели бы "быть на месте Груши" рядом с такой обворожительной хозяйкой.Слухи о расставании Зуевой и актера Данилы Козловского появились после публикации в Сети фотографии, на которой он запечатлен, предположительно, с актрисой <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Akinshina/" target="_blank" data-auto="true">Оксаной Акиньшиной</a>. Сама Зуева сейчас находится в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Недавно она родила дочь от Козловского. Девочку назвали Одой Валентиной.
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
данила козловский, оксана акиньшина, сша