https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578154236.html
Комитет Совфеда взял на контроль ситуацию с гибелью животных на Камчатке
Комитет Совфеда по аграрной политике и природопользованию берет на контроль ситуацию с гибелью морских животных на Камчатке, сообщил РИА Новости в субботу глава РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T16:14
2020-10-03T16:14
2020-10-03T16:14
загрязнение воды на камчатке
алексей майоров
совет федерации рф
камчатский край
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.</strong> Комитет <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF" target="_blank">Совфеда</a> по аграрной политике и природопользованию берет на контроль ситуацию с гибелью морских животных на Камчатке, сообщил РИА Новости в субботу глава комитета <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Majjorov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Майоров</a>.Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде - превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку."Мы берем эту ситуацию на контроль, обращения будут направлены в <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a>, а также в природоохранную прокуратуру, которая работает в составе ГП", - сказал сенатор.По его словам, главное – "по горячим следам установить виновника этого чрезвычайного происшествия, определить первопричину".Кроме того, необходимо определить, за чей счет будут проводиться работы ликвидации последствий ЧС, отметил законодатель.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Глава министерства Алексей Кумарьков отметил, что, вероятно, это связано с химическим загрязнением, его источник устанавливается. Вице-премьер, полпред президента в ДФО <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Трутнев</a> поручил принять меры в связи с загрязнением и наказать виновных.
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578147787.html
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151057.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
загрязнение воды на камчатке, алексей майоров, совет федерации рф, камчатский край, общество