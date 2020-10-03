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Комитет Совфеда взял на контроль ситуацию с гибелью животных на Камчатке
Комитет Совфеда по аграрной политике и природопользованию берет на контроль ситуацию с гибелью морских животных на Камчатке, сообщил РИА Новости в субботу глава РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T16:14
2020-10-03T16:14
загрязнение воды на камчатке
алексей майоров
совет федерации рф
камчатский край
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.</strong> Комитет <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF" target="_blank">Совфеда</a> по аграрной политике и природопользованию берет на контроль ситуацию с гибелью морских животных на Камчатке, сообщил РИА Новости в субботу глава комитета <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Majjorov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Майоров</a>.Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде - превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку."Мы берем эту ситуацию на контроль, обращения будут направлены в <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a>, а также в природоохранную прокуратуру, которая работает в составе ГП", - сказал сенатор.По его словам, главное – "по горячим следам установить виновника этого чрезвычайного происшествия, определить первопричину".Кроме того, необходимо определить, за чей счет будут проводиться работы ликвидации последствий ЧС, отметил законодатель.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Глава министерства Алексей Кумарьков отметил, что, вероятно, это связано с химическим загрязнением, его источник устанавливается. Вице-премьер, полпред президента в ДФО <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Трутнев</a> поручил принять меры в связи с загрязнением и наказать виновных.
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578147787.html
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151057.html
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загрязнение воды на камчатке, алексей майоров, совет федерации рф, камчатский край, общество

Комитет Совфеда взял на контроль ситуацию с гибелью животных на Камчатке

16:14 03.10.2020
 
© РИА Новости / Александр ПирагисСотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Комитет Совфеда по аграрной политике и природопользованию берет на контроль ситуацию с гибелью морских животных на Камчатке, сообщил РИА Новости в субботу глава комитета Алексей Майоров.
Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде - превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку.
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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"Мы берем эту ситуацию на контроль, обращения будут направлены в Росприроднадзор, Генпрокуратуру, а также в природоохранную прокуратуру, которая работает в составе ГП", - сказал сенатор.
По его словам, главное – "по горячим следам установить виновника этого чрезвычайного происшествия, определить первопричину".
Кроме того, необходимо определить, за чей счет будут проводиться работы ликвидации последствий ЧС, отметил законодатель.
По данным Минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Глава министерства Алексей Кумарьков отметил, что, вероятно, это связано с химическим загрязнением, его источник устанавливается. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил принять меры в связи с загрязнением и наказать виновных.
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Загрязнение воды на КамчаткеАлексей МайоровСовет Федерации РФКамчатский крайОбщество
 
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