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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20201003/yubiley-1578159295.html
Юбилей Сергея Есенина отметили на родине поэта в Рязанской области
Всероссийский праздник поэзии "Русь моя, милая родина…", приуроченный к празднованию 125-й годовщины со дня рождения Сергея Есенина, прошел в селе Константиново РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T18:59
2020-10-03T18:59
рязанская область
николай любимов
сергей есенин
рязанская область
общество
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<strong>РЯЗАНЬ, 3 окт - РИА Новости.</strong> Всероссийский праздник поэзии "Русь моя, милая родина…", приуроченный к празднованию 125-й годовщины со дня рождения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Esenin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Есенина</a>, прошел в селе Константиново <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщает в субботу правительство региона.Фестиваль на родине поэта стал кульминацией масштабного празднования 125-летия со дня рождения Есенина и собрал почитателей его таланта со всей страны. Приветствуя гостей праздника, губернатор Рязанской области <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> отметил, что Константиново и музей-заповедник имени С.А. Есенина являются поэтическим сердцем рязанского края."Сергей Есенин – наша особая гордость. Мы обязаны сохранить для потомков все, что сегодня нам так дорого. Правительством Рязанской области многое делается для того, чтобы сберечь уникальную самобытность есенинских мест. В этом нам оказывает большую поддержку министерство культуры <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, ученые, краеведы, архитекторы, представители общественности. Совместно проведена очень большая работа", – подчеркнул Николай Любимов.В музее-заповеднике имени С.А. Есенина глава региона ознакомился с экспонатами выставки "Я посетил родимые места..." и принял участие в торжественной церемонии гашения почтового конверта с оригинальной маркой, выпущенной к 125-летию со дня рождения поэта. <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Любимов</a> поздравил собравшихся с праздником и добавил, что это знаковое событие для всей российской культуры."Вместе с нами, я уверен, юбилей отмечают сегодня во многих странах, где любят и ценят творчество нашего земляка. Желаю вам любить родную землю так, как любил ее Есенин. Он писал: "Чувство родины – основное в моем творчестве". Именно это чувство давало ему силы писать, а нам дает энергию созидать и делать наш Рязанский край еще более прекрасным, более успешным и благополучным", - сказал губернатор.В ходе мероприятия Николай Любимов вручил ряд наград, в числе которых знак губернатора Рязанской области "125 лет со дня рождения Сергея Есенина". Также состоялось награждение лауреатов региональной премии имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, чествование лауреатов одноименного всероссийского поэтического конкурса, проводимого Союзом писателей России.В день рождения поэта для гостей музея-заповедника на поэтической площадке звучали произведения Есенина, исполнялись песни на его стихи. Перед зрителями выступили артисты песенно-инструментального ансамбля "Радуница" и Государственного академического Рязанского русского народного хора имени Е.Г. Попова. Кроме того, на главной сцене праздника прошел спектакль "Хулиган. Исповедь" с участием народного артиста РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bezrukov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Безрукова</a>.
https://ria.ru/20201003/esenin-1578062975.html
https://ria.ru/20201002/esenin-1578124233.html
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николай любимов, сергей есенин, рязанская область, общество

Юбилей Сергея Есенина отметили на родине поэта в Рязанской области

18:59 03.10.2020
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПоэт Сергей Есенин
Поэт Сергей Есенин - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 окт - РИА Новости. Всероссийский праздник поэзии "Русь моя, милая родина…", приуроченный к празднованию 125-й годовщины со дня рождения Сергея Есенина, прошел в селе Константиново Рязанской области, сообщает в субботу правительство региона.
Фестиваль на родине поэта стал кульминацией масштабного празднования 125-летия со дня рождения Есенина и собрал почитателей его таланта со всей страны. Приветствуя гостей праздника, губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что Константиново и музей-заповедник имени С.А. Есенина являются поэтическим сердцем рязанского края.
Коллаж к материалу Плейлист Есенина - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 08:00Культура
Есенину — 125. Плейлист к юбилею поэта: от Feduk'a до Стаса Михайлова
"Сергей Есенин – наша особая гордость. Мы обязаны сохранить для потомков все, что сегодня нам так дорого. Правительством Рязанской области многое делается для того, чтобы сберечь уникальную самобытность есенинских мест. В этом нам оказывает большую поддержку министерство культуры Российской Федерации, ученые, краеведы, архитекторы, представители общественности. Совместно проведена очень большая работа", – подчеркнул Николай Любимов.
В музее-заповеднике имени С.А. Есенина глава региона ознакомился с экспонатами выставки "Я посетил родимые места..." и принял участие в торжественной церемонии гашения почтового конверта с оригинальной маркой, выпущенной к 125-летию со дня рождения поэта. Любимов поздравил собравшихся с праздником и добавил, что это знаковое событие для всей российской культуры.
Поэт Сергей Есенин - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 17:59Рязанская область
Рязанская область достойно отмечает 125-летие Сергея Есенина
"Вместе с нами, я уверен, юбилей отмечают сегодня во многих странах, где любят и ценят творчество нашего земляка. Желаю вам любить родную землю так, как любил ее Есенин. Он писал: "Чувство родины – основное в моем творчестве". Именно это чувство давало ему силы писать, а нам дает энергию созидать и делать наш Рязанский край еще более прекрасным, более успешным и благополучным", - сказал губернатор.
В ходе мероприятия Николай Любимов вручил ряд наград, в числе которых знак губернатора Рязанской области "125 лет со дня рождения Сергея Есенина". Также состоялось награждение лауреатов региональной премии имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, чествование лауреатов одноименного всероссийского поэтического конкурса, проводимого Союзом писателей России.
В день рождения поэта для гостей музея-заповедника на поэтической площадке звучали произведения Есенина, исполнялись песни на его стихи. Перед зрителями выступили артисты песенно-инструментального ансамбля "Радуница" и Государственного академического Рязанского русского народного хора имени Е.Г. Попова. Кроме того, на главной сцене праздника прошел спектакль "Хулиган. Исповедь" с участием народного артиста РФ Сергея Безрукова.
Памятник С.Есенину в Константиново - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 00:46
Биография Сергея Есенина
 
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовСергей ЕсенинРязанская областьОбщество
 
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