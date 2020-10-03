Юбилей Сергея Есенина отметили на родине поэта в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 3 окт - РИА Новости. Всероссийский праздник поэзии "Русь моя, милая родина…", приуроченный к празднованию 125-й годовщины со дня рождения Сергея Есенина, прошел в селе Константиново Рязанской области, сообщает в субботу правительство региона.
Фестиваль на родине поэта стал кульминацией масштабного празднования 125-летия со дня рождения Есенина и собрал почитателей его таланта со всей страны. Приветствуя гостей праздника, губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что Константиново и музей-заповедник имени С.А. Есенина являются поэтическим сердцем рязанского края.
"Сергей Есенин – наша особая гордость. Мы обязаны сохранить для потомков все, что сегодня нам так дорого. Правительством Рязанской области многое делается для того, чтобы сберечь уникальную самобытность есенинских мест. В этом нам оказывает большую поддержку министерство культуры Российской Федерации, ученые, краеведы, архитекторы, представители общественности. Совместно проведена очень большая работа", – подчеркнул Николай Любимов.
В музее-заповеднике имени С.А. Есенина глава региона ознакомился с экспонатами выставки "Я посетил родимые места..." и принял участие в торжественной церемонии гашения почтового конверта с оригинальной маркой, выпущенной к 125-летию со дня рождения поэта. Любимов поздравил собравшихся с праздником и добавил, что это знаковое событие для всей российской культуры.
"Вместе с нами, я уверен, юбилей отмечают сегодня во многих странах, где любят и ценят творчество нашего земляка. Желаю вам любить родную землю так, как любил ее Есенин. Он писал: "Чувство родины – основное в моем творчестве". Именно это чувство давало ему силы писать, а нам дает энергию созидать и делать наш Рязанский край еще более прекрасным, более успешным и благополучным", - сказал губернатор.
В ходе мероприятия Николай Любимов вручил ряд наград, в числе которых знак губернатора Рязанской области "125 лет со дня рождения Сергея Есенина". Также состоялось награждение лауреатов региональной премии имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, чествование лауреатов одноименного всероссийского поэтического конкурса, проводимого Союзом писателей России.
В день рождения поэта для гостей музея-заповедника на поэтической площадке звучали произведения Есенина, исполнялись песни на его стихи. Перед зрителями выступили артисты песенно-инструментального ансамбля "Радуница" и Государственного академического Рязанского русского народного хора имени Е.Г. Попова. Кроме того, на главной сцене праздника прошел спектакль "Хулиган. Исповедь" с участием народного артиста РФ Сергея Безрукова.
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