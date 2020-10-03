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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/vzryvy-1578160220.html
В Степанакерте раздались несколько взрывов
Несколько взрывов раздались в черте столицы непризнанной Нагорно-карабахской республики Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T19:28
2020-10-03T21:14
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 3 окт - РИА Новости.</strong> Несколько взрывов раздались в черте столицы непризнанной Нагорно-карабахской республики Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.Около 20:20 по местному времени (19:20 мск) в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> включилась сирена воздушной тревоги, что обычно означает появление в небе над городом беспилотников - ударных либо разведывательных. На этот раз сирена работала необычно долго - около часа. Потом в городской черте раздались четыре взрыва.Какие объекты оказались поражены, пока неизвестно.МИД непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> сообщил, что "ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> обстреливают Степанакерт".
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
Во-первых не Стапанакерт, а Ханкенди, его историческое название. Степан Шаумян был предателем, когда растреливали 25 Бакинских комиссаров, он 26-й убежал в Индию. Во-вторых, это сами армяни взрывают стратегические объекты, чтобы не оставить после себя азербайджанцам.
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нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Пожар в магазине и на складе строительных материалов в Степанакерте
После артиллерийского удара по Степанакерту загорелся магазин и склад строительных материалов, от взрыва выбило окна в соседнем жилом доме. Пожарные борются с огнём.
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нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

В Степанакерте раздались несколько взрывов

19:28 03.10.2020 (обновлено: 21:14 03.10.2020)
 
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СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 3 окт - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в черте столицы непризнанной Нагорно-карабахской республики Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.
Около 20:20 по местному времени (19:20 мск) в Степанакерте включилась сирена воздушной тревоги, что обычно означает появление в небе над городом беспилотников - ударных либо разведывательных. На этот раз сирена работала необычно долго - около часа. Потом в городской черте раздались четыре взрыва.
Какие объекты оказались поражены, пока неизвестно.
МИД непризнанной НКР сообщил, что "ВС Азербайджана обстреливают Степанакерт".
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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