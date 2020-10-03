https://ria.ru/20201003/vzryvy-1578160220.html

В Степанакерте раздались несколько взрывов

Несколько взрывов раздались в черте столицы непризнанной Нагорно-карабахской республики Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T19:28

2020-10-03T19:28

2020-10-03T21:14

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 3 окт - РИА Новости.</strong> Несколько взрывов раздались в черте столицы непризнанной Нагорно-карабахской республики Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.Около 20:20 по местному времени (19:20 мск) в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> включилась сирена воздушной тревоги, что обычно означает появление в небе над городом беспилотников - ударных либо разведывательных. На этот раз сирена работала необычно долго - около часа. Потом в городской черте раздались четыре взрыва.Какие объекты оказались поражены, пока неизвестно.МИД непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> сообщил, что "ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> обстреливают Степанакерт".

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

Александр Горшенин Во-первых не Стапанакерт, а Ханкенди, его историческое название. Степан Шаумян был предателем, когда растреливали 25 Бакинских комиссаров, он 26-й убежал в Индию. Во-вторых, это сами армяни взрывают стратегические объекты, чтобы не оставить после себя азербайджанцам. 14

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нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар в магазине и на складе строительных материалов в Степанакерте После артиллерийского удара по Степанакерту загорелся магазин и склад строительных материалов, от взрыва выбило окна в соседнем жилом доме. Пожарные борются с огнём. 2020-10-03T19:28 true PT0M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире