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Распространение нового коронавируса
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Правительство выделило средства на выплаты медикам за борьбу с COVID-19
Кабмин РФ одобрил выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, помогающим гражданам с коронавирусом,... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T11:49
2020-10-03T11:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Кабмин РФ одобрил выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, помогающим гражданам с коронавирусом, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте</a> правительства.Отмечается, что средства будут использованы для материального стимулирования медработников, оказывающих медпомощь гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также повышения качества оказания медпомощи.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, правительство рф, общество

Правительство выделило средства на выплаты медикам за борьбу с COVID-19

11:49 03.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, помогающим гражданам с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что средства будут использованы для материального стимулирования медработников, оказывающих медпомощь гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также повышения качества оказания медпомощи.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПравительство РФОбщество
 
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