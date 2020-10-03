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Правительство выделило средства на выплаты медикам за борьбу с COVID-19
Кабмин РФ одобрил выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, помогающим гражданам с коронавирусом,... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T11:49
2020-10-03T11:49
2020-10-03T11:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Кабмин РФ одобрил выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, помогающим гражданам с коронавирусом, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте</a> правительства.Отмечается, что средства будут использованы для материального стимулирования медработников, оказывающих медпомощь гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также повышения качества оказания медпомощи.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, правительство рф, общество