Спикер парламента Армении побывал с экстренным визитом в Карабахе
22:14 03.10.2020 (обновлено: 22:26 03.10.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЖилые многоквартирные дома, пострадавшие в результате обстрела Степанакерта в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания (парламента) Армении Араратом Мирзояном, отправилась в субботу с экстренным визитом в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, сообщает пресс-служба армянского законодательного органа.
"В рамках визита Мирзоян провел отдельную беседу со своим коллегой из Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) Артуром Товмасяном, затем встреча продолжилась в расширенном составе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что депутаты Армении и Карабаха обменялись информацией по "военной, политический и дипломатической ситуации, возникшей из-за турецко-азербайджанской агрессии".
Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.