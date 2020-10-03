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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/vizit-1578164968.html
Спикер парламента Армении побывал с экстренным визитом в Карабахе
Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания (парламента) Армении Араратом Мирзояном, отправилась в субботу с экстренным визитом в непризнанную РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T22:14
2020-10-03T22:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости.</strong> Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания (парламента) Армении <a href="http://ria.ru/person_ararat-mirzoyan/" target="_blank" data-auto="true">Араратом Мирзояном</a>, отправилась в субботу с экстренным визитом в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, сообщает пресс-служба армянского законодательного органа.Отмечается, что депутаты Армении и Карабаха обменялись информацией по "военной, политический и дипломатической ситуации, возникшей из-за турецко-азербайджанской агрессии".Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Спикер парламента Армении побывал с экстренным визитом в Карабахе

22:14 03.10.2020 (обновлено: 22:26 03.10.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЖилые многоквартирные дома, пострадавшие в результате обстрела Степанакерта в Нагорном Карабахе
Жилые многоквартирные дома, пострадавшие в результате обстрела Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания (парламента) Армении Араратом Мирзояном, отправилась в субботу с экстренным визитом в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, сообщает пресс-служба армянского законодательного органа.

"В рамках визита Мирзоян провел отдельную беседу со своим коллегой из Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) Артуром Товмасяном, затем встреча продолжилась в расширенном составе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты Армении и Карабаха обменялись информацией по "военной, политический и дипломатической ситуации, возникшей из-за турецко-азербайджанской агрессии".
Ранее лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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