https://ria.ru/20201003/vaktsina-1578161943.html

Применение "живой вакцины" от коронавируса может начаться в ноябре

Российская вакцина от нового коронавируса, разработанная в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сможет обеспечить РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T20:24

2020-10-03T20:24

2020-10-03T22:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Российская вакцина от нового коронавируса, разработанная в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, сможет обеспечить длительный иммунитет, ее применение может начаться через месяц, считает гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.В эфире телеканала НТВ он напомнил, что в препарате используется вирус <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">SARS-CoV-2</a>, который лишили инфекционных свойств, но при этом он сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.По его словам, прогнозы относительно долговременности иммунитета к новому коронавирусу носят оценочный характер."Мы можем только оценивать подобные созданные нами вакцины, нами — это центром имени Чумакова. Поэтому если считать, что все остальные цельновирионные вакцины работают десятилетиями, например от полиомиелита, то да — мы можем рассчитывать на длительный иммунитет", — сказал ученый.Ишмухаметов напомнил, что Центр имени Чумакова рассчитывает в ноябре завершить вторую фазу испытаний своей вакцины. Полномасштабное применение может начаться одновременно с этим или после окончания третьей фазы, добавил он.При этом ускорять этот процесс не нужно, считает глава института. По словам Ишмухаметова, важно получить "качественный, безопасный и эффективный" продукт. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578133775.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, общество