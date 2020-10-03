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Утечку воздуха на МКС будут искать с помощью пластиковых пакетов
Подмосковный Центр управления полетами попросил экипаж Международной космической станции (МКС) открыть люк в "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" и... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T20:01
2020-10-03T20:49
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Подмосковный Центр управления полетами попросил экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> (МКС) открыть люк в "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" и поискать место утечки воздуха с помощью пластиковых пакетов и плёнок, следует из переговоров космонавтов с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, транслирующихся <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Ранее планировалось, что "протекающая" промежуточная камера модуля "Звезда" будет изолирована трое суток."Принято решение по открытию люка РО-ПрК (между рабочим отсеком и промежуточной камерой модуля "Звезда" - ред.). Специалисты рекомендовали (искать место утечки) с помощью пластиковых пленки и пакетов", - сказал космонавту <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолию Иванишину</a> специалист центра управления полетами.Он пояснил, что требуется разместить пакеты и плёнки в различных местах "протекающего" отсека и закрепить их скотчем - в случае негерметичности пакеты "схлопнутся" в районе возможной "дырки".Ранее космонавты уже использовали для поиска места утечки нарезанные тонкие полоски из конфетти и пластика, которые были развешаны с кусочками пены в "протекающем" отсеке или свободно плавали в нем.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a>, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а то, что предположительно вызвало отверстие или трещину, которая по оценке имеет размер 0,6-0,8 миллиметра, можно и не найти.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20201003/mks-1578136394.html
https://ria.ru/20200929/utechka-1577966607.html
https://ria.ru/20201001/mks-1578044533.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

Утечку воздуха на МКС будут искать с помощью пластиковых пакетов

20:01 03.10.2020 (обновлено: 20:49 03.10.2020)
 
© NASAГрузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к МКС
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подмосковный Центр управления полетами попросил экипаж Международной космической станции (МКС) открыть люк в "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" и поискать место утечки воздуха с помощью пластиковых пакетов и плёнок, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслирующихся НАСА.
Ранее планировалось, что "протекающая" промежуточная камера модуля "Звезда" будет изолирована трое суток.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 00:11РИА Наука
Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
"Принято решение по открытию люка РО-ПрК (между рабочим отсеком и промежуточной камерой модуля "Звезда" - ред.). Специалисты рекомендовали (искать место утечки) с помощью пластиковых пленки и пакетов", - сказал космонавту Анатолию Иванишину специалист центра управления полетами.
Он пояснил, что требуется разместить пакеты и плёнки в различных местах "протекающего" отсека и закрепить их скотчем - в случае негерметичности пакеты "схлопнутся" в районе возможной "дырки".
Ранее космонавты уже использовали для поиска места утечки нарезанные тонкие полоски из конфетти и пластика, которые были развешаны с кусочками пены в "протекающем" отсеке или свободно плавали в нем.
Вид на Землю с МКС - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
29 сентября, 19:10РИА Наука
"Роскосмос" назвал вероятное место утечки воздуха в российском модуле МКС
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а то, что предположительно вызвало отверстие или трещину, которая по оценке имеет размер 0,6-0,8 миллиметра, можно и не найти.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 12:57РИА Наука
Специалист назвал размеры возможной "дырки" в российском модуле МКС
 
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
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