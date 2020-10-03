https://ria.ru/20201003/utechka-1578161114.html

Утечку воздуха на МКС будут искать с помощью пластиковых пакетов

Подмосковный Центр управления полетами попросил экипаж Международной космической станции (МКС) открыть люк в "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" и... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T20:01

2020-10-03T20:01

2020-10-03T20:49

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570554302_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_6b18bc326addc7e6f8a8fd88ed86e10e.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Подмосковный Центр управления полетами попросил экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> (МКС) открыть люк в "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" и поискать место утечки воздуха с помощью пластиковых пакетов и плёнок, следует из переговоров космонавтов с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, транслирующихся <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Ранее планировалось, что "протекающая" промежуточная камера модуля "Звезда" будет изолирована трое суток."Принято решение по открытию люка РО-ПрК (между рабочим отсеком и промежуточной камерой модуля "Звезда" - ред.). Специалисты рекомендовали (искать место утечки) с помощью пластиковых пленки и пакетов", - сказал космонавту <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолию Иванишину</a> специалист центра управления полетами.Он пояснил, что требуется разместить пакеты и плёнки в различных местах "протекающего" отсека и закрепить их скотчем - в случае негерметичности пакеты "схлопнутся" в районе возможной "дырки".Ранее космонавты уже использовали для поиска места утечки нарезанные тонкие полоски из конфетти и пластика, которые были развешаны с кусочками пены в "протекающем" отсеке или свободно плавали в нем.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a>, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а то, что предположительно вызвало отверстие или трещину, которая по оценке имеет размер 0,6-0,8 миллиметра, можно и не найти.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20201003/mks-1578136394.html

https://ria.ru/20200929/utechka-1577966607.html

https://ria.ru/20201001/mks-1578044533.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса