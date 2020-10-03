Утечку воздуха на МКС будут искать с помощью пластиковых пакетов
20:01 03.10.2020 (обновлено: 20:49 03.10.2020)
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Подмосковный Центр управления полетами попросил экипаж Международной космической станции (МКС) открыть люк в "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" и поискать место утечки воздуха с помощью пластиковых пакетов и плёнок, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслирующихся НАСА.
Ранее планировалось, что "протекающая" промежуточная камера модуля "Звезда" будет изолирована трое суток.
"Принято решение по открытию люка РО-ПрК (между рабочим отсеком и промежуточной камерой модуля "Звезда" - ред.). Специалисты рекомендовали (искать место утечки) с помощью пластиковых пленки и пакетов", - сказал космонавту Анатолию Иванишину специалист центра управления полетами.
Он пояснил, что требуется разместить пакеты и плёнки в различных местах "протекающего" отсека и закрепить их скотчем - в случае негерметичности пакеты "схлопнутся" в районе возможной "дырки".
Ранее космонавты уже использовали для поиска места утечки нарезанные тонкие полоски из конфетти и пластика, которые были развешаны с кусочками пены в "протекающем" отсеке или свободно плавали в нем.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а то, что предположительно вызвало отверстие или трещину, которая по оценке имеет размер 0,6-0,8 миллиметра, можно и не найти.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.