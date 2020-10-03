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https://ria.ru/20201003/uspenskaya-1578144268.html
Новое фото Любови Успенской вызвало насмешки ее поклонников
Певица Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое раскритиковали подписчики. Они обратили внимание на то, что звезда... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T11:19
2020-10-03T11:19
шоубиз
любовь успенская
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Певица <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank" data-auto="true">Любовь Успенская</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official/">Instagram</a> новое фото, которое раскритиковали подписчики. Они обратили внимание на то, что звезда “переборщила с фотошопом”.На снимке 66-летняя исполнительница шансона позирует дома в коричневом пальто. Успенская сделала яркий макияж и заплела волосы в косу. “Лето уже позади, а осень набирает обороты”, - написала певица, добавив, что в этом сезоне она вновь станет членом жюри программы “Три аккорда”. Фолловеры не оценили фотографию звезды и осудили ее за чрезмерную пластику и использование ретуши. “Такое стремление к молодости даже слегка непонятно. Вот ухоженная дама вызывает уважение, а человек, совершенно непохожий на себя, даже какую-то неловкость. Ничего не осталось от оригинала”, - прокомментировала pro_eco_altay.“Люба, очень хорошо к Вам отношусь, но не надо так фотошопить…” - попросила helen_plav.“Пальто нравится, а Успенская не та, даже не похожа”, - выразила впечатление ponomareva.lyuda2016.“Хороший фотомонтаж”, - сообщила zinger_alona.“Выглядите с фотошопом очень молодо”, - добавила strania90.Некоторые подписчики вступились за Успенскую и призвали ее не слушать хейтеров.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
любовь успенская

Новое фото Любови Успенской вызвало насмешки ее поклонников

11:19 03.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Певица Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, которое раскритиковали подписчики. Они обратили внимание на то, что звезда “переборщила с фотошопом”.
На снимке 66-летняя исполнительница шансона позирует дома в коричневом пальто. Успенская сделала яркий макияж и заплела волосы в косу. “Лето уже позади, а осень набирает обороты”, - написала певица, добавив, что в этом сезоне она вновь станет членом жюри программы “Три аккорда”.
Фолловеры не оценили фотографию звезды и осудили ее за чрезмерную пластику и использование ретуши.
“Такое стремление к молодости даже слегка непонятно. Вот ухоженная дама вызывает уважение, а человек, совершенно непохожий на себя, даже какую-то неловкость. Ничего не осталось от оригинала”, - прокомментировала pro_eco_altay.
“Люба, очень хорошо к Вам отношусь, но не надо так фотошопить…” - попросила helen_plav.
“Пальто нравится, а Успенская не та, даже не похожа”, - выразила впечатление
ponomareva.lyuda2016.
“Хороший фотомонтаж”, - сообщила zinger_alona.
“Выглядите с фотошопом очень молодо”, - добавила strania90.
Некоторые подписчики вступились за Успенскую и призвали ее не слушать хейтеров.
 
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ШоубизЛюбовь Успенская
 
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