https://ria.ru/20201003/uchitel-1578155439.html
Минпросвещения намерено популяризировать профессию учителя
Минпросвещения РФ планирует усилить информационно-пропагандистскую деятельность по популяризации профессии учителя, заявил замминистра просвещения РФ Денис... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T16:49
2020-10-03T16:49
2020-10-03T17:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 3 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/" target="_blank">Минпросвещения РФ</a> планирует усилить информационно-пропагандистскую деятельность по популяризации профессии учителя, заявил замминистра просвещения РФ Денис Грибов.Он отметил, что рейтинг профессии учителя сегодня "не является топовым", но при этом занижать профессию учителя нельзя, вопрос в том, каков взгляд изнутри профессии и извне.Грибов добавил, что коронавирус показал пример героизации профессии врача, не нужно поднимать подобными мероприятиями профессию учителя, но задача поднимать престиж профессии есть.
https://sn.ria.ru/20200930/shkola-1577979111.html
Deyn Donovan
Правильно. Нафиг з\п, условия работы и прочие "мелочи". Лучше рассказать как престижна работа, и как вкусна миска супа за эту работу.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество