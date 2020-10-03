Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201003/uchitel-1578155439.html
Минпросвещения намерено популяризировать профессию учителя
Минпросвещения РФ планирует усилить информационно-пропагандистскую деятельность по популяризации профессии учителя, заявил замминистра просвещения РФ Денис... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T16:49
2020-10-03T17:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564516593_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_53d9dc4c8031a90a050650cb402163b4.jpg
<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 3 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/" target="_blank">Минпросвещения РФ</a> планирует усилить информационно-пропагандистскую деятельность по популяризации профессии учителя, заявил замминистра просвещения РФ Денис Грибов.Он отметил, что рейтинг профессии учителя сегодня "не является топовым", но при этом занижать профессию учителя нельзя, вопрос в том, каков взгляд изнутри профессии и извне.Грибов добавил, что коронавирус показал пример героизации профессии врача, не нужно поднимать подобными мероприятиями профессию учителя, но задача поднимать престиж профессии есть.
https://sn.ria.ru/20200930/shkola-1577979111.html
Правильно. Нафиг з\п, условия работы и прочие "мелочи". Лучше рассказать как престижна работа, и как вкусна миска супа за эту работу.
21
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564516593_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_18a050314ed764103088debbb13419b1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

Минпросвещения намерено популяризировать профессию учителя

16:49 03.10.2020 (обновлено: 17:14 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК, 3 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ планирует усилить информационно-пропагандистскую деятельность по популяризации профессии учителя, заявил замминистра просвещения РФ Денис Грибов.
Он отметил, что рейтинг профессии учителя сегодня "не является топовым", но при этом занижать профессию учителя нельзя, вопрос в том, каков взгляд изнутри профессии и извне.
Грибов добавил, что коронавирус показал пример героизации профессии врача, не нужно поднимать подобными мероприятиями профессию учителя, но задача поднимать престиж профессии есть.
"Такая задача стоит перед министерством, мы эту тему обсуждали и с соответствующими структурами, подразделениями администрации президента, и у нас в планах активизировать информационно-пропагандистскую работу по популяризации профессии учителя", - заявил Грибов на молодёжном педагогическом форуме "Линейка".
Ученики во время занятия - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 09:21
Около половины россиян считают, что учителя в школах работают хорошо
 
Обсудить7
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10"Требуют крови": Познер рассказал о планах США "наказать" Россию
02:07СМИ сообщило о вооруженном нападении на бар в Мехико, есть погибшие
02:03Заболевший COVID-19 Трамп обратился к американцам
02:02Ереван показал кадры отступления азербайджанского подразделения
02:01Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам
02:00В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок
01:49Источник сообщил о вероятной гибели пяти военных при взрыве в Афганистане
01:14Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
01:08Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды
00:56В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа
00:49Лидер НКР рассказал об улучшении позиций армии Карабаха
00:41В работе Telegram произошел сбой
00:33Песков озвучил условие для отправки российских миротворцев в Карабах
00:18Лидер республиканцев в сенате США рассказал о самочувствии Трампа
23:53Пашинян заявил Меркель об участии Турции и наемников в боях в Карабахе
23:41В Баку заявили об уничтожении четырех армянских танков в Карабахе
23:39В Британии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
23:21В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о миротворцах в Карабахе
23:04В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
22:35В Армении рассказали о ситуации на линии соприкосновения
Лента новостейМолния