Самоизолироваться с травкой. Растения против COVID-19
08:00 03.10.2020 (обновлено: 08:07 03.10.2020)
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Всемирная организация здравоохранения объявила о начале третьей фазы клинических испытаний африканского противовирусного средства растительного происхождения. Это настойка полыни, которой на Черном континенте лечат малярию и лихорадку Эбола. Ученые пытаются выяснить, эффективна ли она против COVID-19. Если ее действенность и безопасность докажут, полынь пополнит список растений, рекомендованных против опасных инфекционных заболеваний — в том числе атипичной пневмонии, герпеса и птичьего гриппа.
Антиковидный чай
В апреле президент Мадагаскара Андри Радзуэлина сообщил, что всему населению бесплатно раздадут препарат Covid Organics, разработанный учеными Мальгашского института прикладных исследований (IMRA). Его основной компонент — полынь однолетняя (Artemisia annua), которой коренные жители острова издавна лечат малярию. По словам главы государства, к тому моменту с помощью этого средства выздоровели два человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Однако научных данных об этом травяном настое и его клинических испытаниях IMRA так и не опубликовал, а из Национальной медицинской академии Мадагаскара поступил скептический отзыв: "Речь идет о препарате, чья эффективность не доказана научно; его применение может нанести вред, особенно детям".
Так же считали и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
CC BY-SA 2.0 / epanto / ВОЗ одобрила протокол третьей фазы клинических испытаний напитка, основной компонент которого — полынь
CC BY-SA 2.0 / epanto /
ВОЗ одобрила протокол третьей фазы клинических испытаний напитка, основной компонент которого — полынь
Тем не менее президенты Танзании, Конго и Сенегала выразили желание приобрести препарат. А в двух научных лабораториях — в Южной Африке и Германии (в Институте Макса Планка) — занялись изучением противовирусных свойств полыни однолетней. Результаты пока не опубликованы. Правда, есть давняя работа китайских ученых, выяснивших, что настойка Artemisia annua способна нейтрализовать SARS-CoV — ближайшего родственника нового коронавируса. Однако опыты проводили лишь на клеточных культурах, на животных и людях средство не проверяли.
К сентябрю ВОЗ передумала и одобрила протокол третьей фазы клинических испытаний мадагаскарской настойки в качестве потенциального метода лечения COVID-19. "Если препарат окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, ВОЗ рекомендует его для крупномасштабного местного производства", — отмечают в организации.
Трава против заразы
Ученые Томского государственного университета в качестве вероятного средства для профилактики и лечения COVID-19 предлагают вайду красильную (Isatis tinctoria). Это растение из семейства крестоцветных встречается на Северном Кавказе, в Восточной Сибири и европейской части России.
Есть данные, что разновидность вайды, произрастающая в Китае, эффективна против SARS-CoV, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в начале нулевых. Кроме того, в экспериментах на клеточных культурах эта трава успешно справлялась с вирусами гриппа, простого герпеса, гепатита В, С и даже ВИЧ.
CC BY-SA 2.0 / Matt Lavin / Есть данные, что экстракт из корня вайды красильной (Isatis tinctoria) справляется сразу с несколькими вирусами — простого герпеса, гепатита В и С, ВИЧ и даже SARS-CoV, который считается ближайшим родственником нового коронавируса
CC BY-SA 2.0 / Matt Lavin /
Есть данные, что экстракт из корня вайды красильной (Isatis tinctoria) справляется сразу с несколькими вирусами — простого герпеса, гепатита В и С, ВИЧ и даже SARS-CoV, который считается ближайшим родственником нового коронавируса
Природа против герпеса
Противовирусными свойствами обладает и канука (Kunzea ericoides), известная также как кунцея вересковая. Это небольшое дерево семейства миртовых растет только в Новой Зеландии. Как выяснили ученые Новозеландского института медицинских исследований, получаемый из ее нектара мед нейтрализует вирус герпеса.
По крайней мере, в ходе эксперимента мед, смешанный с глицерином, так же эффективно подавлял герпес у 952 добровольцев, как распространенный противовирусный препарат ацикловир. Участники исследования пять раз в день наносили природное средство на пораженные участки кожи и выздоравливали в среднем за восемь-девять дней — как и те, кому достался ацикловир.
© CC BY 2.0 / vil.sandi, CC0Канука (слева) и манжетка обыкновенная (справа). По данным ученых, мед и экстракт этих растений справляются с вирусами простого герпеса
© CC BY 2.0 / vil.sandi, CC0
Канука (слева) и манжетка обыкновенная (справа). По данным ученых, мед и экстракт этих растений справляются с вирусами простого герпеса
Российские специалисты предлагают обратить внимание на манжетку обыкновенную (Alchemilla vulgaris). Содержащиеся в ней полезные химические соединения — полифенолы — эффективны против вирусов простого герпеса первого и второго типов. В исследовании на культуре клеток препараты из корня манжетки подавляли активность патогенов. Правда, для этого экстракт растения надо было ввести одновременно с заражением клеток или через один час после него. На более поздних стадиях препарат не работал.
Впрочем, ученые, изучающие противовирусное действие растений, предупреждают: лечиться ими без консультации с врачом не стоит, особенно если есть хронические заболевания.
24 июля, 14:22РИА НаукаРазработан новый метод лечения вируса герпеса
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