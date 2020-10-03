https://ria.ru/20201003/travy-1578086013.html

Самоизолироваться с травкой. Растения против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале третьей фазы клинических испытаний африканского противовирусного средства растительного происхождения... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T08:00

2020-10-03T08:00

2020-10-03T08:07

риа наука

коронавирус covid-19

восточная сибирь

биология

северный кавказ

здоровье

открытия - риа наука

воз

томский государственный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578053225_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_c5f235c3963efa07f872cb0caac24afb.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> Всемирная организация здравоохранения объявила о начале третьей фазы клинических испытаний африканского противовирусного средства растительного происхождения. Это настойка полыни, которой на Черном континенте лечат малярию и лихорадку Эбола. Ученые пытаются выяснить, эффективна ли она против COVID-19. Если ее действенность и безопасность докажут, полынь пополнит список растений, рекомендованных против опасных инфекционных заболеваний — в том числе атипичной пневмонии, герпеса и птичьего гриппа.Антиковидный чайВ апреле президент <a href="http://ria.ru/location_Madagascar/" target="_blank" data-auto="true">Мадагаскара</a> Андри Радзуэлина <a href="https://www.sciencemag.org/news/2020/05/unproven-herbal-remedy-against-covid-19-could-fuel-drug-resistant-malaria-scientists" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a>, что всему населению бесплатно раздадут препарат Covid Organics, разработанный учеными Мальгашского института прикладных исследований (IMRA). Его основной компонент — полынь однолетняя (Artemisia annua), которой коренные жители острова издавна лечат малярию. По словам главы государства, к тому моменту с помощью этого средства выздоровели два человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Однако научных данных об этом травяном настое и его клинических испытаниях IMRA так и не опубликовал, а из Национальной медицинской академии Мадагаскара поступил скептический <a href="https://twitter.com/Pokhara8/status/1256555360929878017/photo/1">отзыв</a>: "Речь идет о препарате, чья эффективность не доказана научно; его применение может нанести вред, особенно детям". Так же считали и во Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).Тем не менее президенты <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзании</a>, Конго и <a href="http://ria.ru/location_Senegal/" target="_blank" data-auto="true">Сенегала</a> выразили желание приобрести препарат. А в двух научных лабораториях — в <a href="https://pactr.samrc.ac.za/TrialDisplay.aspx?TrialID=11103" target="_blank" rel="nofollow noopener">Южной Африке</a> и Германии (в <a href="https://www.mpg.de/14663263/artemisia-annua-to-be-tested-against-covid-19" target="_blank" rel="nofollow noopener">Институте Макса Планка</a>) — занялись изучением противовирусных свойств полыни однолетней. Результаты пока не опубликованы. Правда, есть давняя работа китайских ученых, выяснивших, что настойка Artemisia annua способна нейтрализовать SARS-CoV — ближайшего родственника нового коронавируса. Однако опыты проводили лишь на клеточных культурах, на животных и людях средство не проверяли.К сентябрю ВОЗ передумала и <a href="https://www.afro.who.int/news/expert-panel-endorses-protocol-covid-19-herbal-medicine-clinical-trials" target="_blank" rel="nofollow noopener">одобрила</a> протокол третьей фазы клинических испытаний мадагаскарской настойки в качестве потенциального метода лечения COVID-19. "Если препарат окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, ВОЗ рекомендует его для крупномасштабного местного производства", — отмечают в организации. Трава против заразыУченые <a href="http://ria.ru/organization_Tomskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Томского государственного университета</a> в качестве вероятного средства для профилактики и лечения COVID-19 <a href="http://www.tsu.ru/news/dlya-zashchity-ot-virusa-biologi-predlagayut-raste/" target="_blank" rel="nofollow noopener">предлагают</a> вайду красильную (Isatis tinctoria). Это растение из семейства крестоцветных встречается на Северном Кавказе, в Восточной Сибири и европейской части России. Есть данные, что разновидность вайды, произрастающая в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>, <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7114321/" target="_blank" rel="nofollow noopener">эффективна</a> против SARS-CoV, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в начале нулевых. Кроме того, в экспериментах на клеточных культурах эта трава успешно справлялась с вирусами гриппа, простого герпеса, гепатита В, С и даже ВИЧ.Природа против герпесаПротивовирусными свойствами обладает и канука (Kunzea ericoides), известная также как кунцея вересковая. Это небольшое дерево семейства миртовых растет только в <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новой Зеландии</a>. Как <a href="https://bmjopen.bmj.com/content/9/5/e026201" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснили</a> ученые Новозеландского института медицинских исследований, получаемый из ее нектара мед нейтрализует вирус герпеса. По крайней мере, в ходе эксперимента мед, смешанный с глицерином, так же эффективно подавлял герпес у 952 добровольцев, как распространенный противовирусный препарат ацикловир. Участники исследования пять раз в день наносили природное средство на пораженные участки кожи и выздоравливали в среднем за восемь-девять дней — как и те, кому достался ацикловир. Российские специалисты <a href="https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/230#" target="_blank" rel="nofollow noopener">предлагают</a> обратить внимание на манжетку обыкновенную (Alchemilla vulgaris). Содержащиеся в ней полезные химические соединения — полифенолы — эффективны против вирусов простого герпеса первого и второго типов. В исследовании на культуре клеток препараты из корня манжетки подавляли активность патогенов. Правда, для этого экстракт растения надо было ввести одновременно с заражением клеток или через один час после него. На более поздних стадиях препарат не работал. Впрочем, ученые, изучающие противовирусное действие растений, <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ptr.6700" target="_blank" rel="nofollow noopener">предупреждают</a>: лечиться ими без консультации с врачом не стоит, особенно если есть хронические заболевания.

https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577535851.html

https://ria.ru/20200724/1574864197.html

2

восточная сибирь

северный кавказ

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, восточная сибирь, биология, северный кавказ, здоровье, открытия - риа наука, воз, томский государственный университет, китай