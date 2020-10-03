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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/tramp-1578162255.html
СМИ сообщили, что у Трампа были проблемы с дыханием
Президенту США Дональду Трампу давали кислород в пятницу в Белом доме до момента госпитализации, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники, близкие к... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T20:35
2020-10-03T20:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональду Трампу давали кислород в пятницу в Белом доме до момента госпитализации, сообщает телеканал <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ABC News</a> со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру."Источники, близкие к Трампу, сообщили, что у президента были проблемы с дыханием, и он получил дополнительный кислород в пятницу в Белом доме, после того как его уровень кислорода упал", - передает телеканал.На пресс-конференции врачи <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампа </a>уклонялись от ответа на вопрос, давали ли ему кислород, и заявляли, что "в настоящий момент" кислорода ему не дают.Ранее в субботу врачи Трампа заявили, что он чувствует себя "очень хорошо", ему не требуется кислород, температуры нет уже сутки, сохраняется усталость и небольшой кашель. Вместе с тем знакомый с состоянием заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа источник заявил журналистам, что его показатели за последние сутки "внушали большое беспокойство", что противоречит официальному мнению врачей. Является ли источник врачом, неизвестно.Врач президента Шон Конли заявил, что очень доволен тем, как Трамп выздоравливает. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201003/tramp-1578162075.html
https://ria.ru/20200319/1568742369.html
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Новости
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

СМИ сообщили, что у Трампа были проблемы с дыханием

20:35 03.10.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу давали кислород в пятницу в Белом доме до момента госпитализации, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру.
"Источники, близкие к Трампу, сообщили, что у президента были проблемы с дыханием, и он получил дополнительный кислород в пятницу в Белом доме, после того как его уровень кислорода упал", - передает телеканал.
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На пресс-конференции врачи Трампа уклонялись от ответа на вопрос, давали ли ему кислород, и заявляли, что "в настоящий момент" кислорода ему не дают.
Ранее в субботу врачи Трампа заявили, что он чувствует себя "очень хорошо", ему не требуется кислород, температуры нет уже сутки, сохраняется усталость и небольшой кашель. Вместе с тем знакомый с состоянием заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа источник заявил журналистам, что его показатели за последние сутки "внушали большое беспокойство", что противоречит официальному мнению врачей. Является ли источник врачом, неизвестно.
Врач президента Шон Конли заявил, что очень доволен тем, как Трамп выздоравливает.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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