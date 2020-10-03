https://ria.ru/20201003/tramp-1578162075.html
Заразившийся коронавирусом Трамп рассказал о своем самочувствии
Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо себя чувствует благодаря усилиям сотрудников Медицинского центра Уолтера Рида. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T20:29
2020-10-03T20:29
2020-10-03T20:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что хорошо себя чувствует благодаря усилиям сотрудников Медицинского центра Уолтера Рида."Доктора, медсестры и вообще все сотрудники Медицинского центра Уолтера Рида, а также присоединившиеся к ним коллеги из других учреждений великолепны! Они добились огромного прогресса в борьбе с этой чумой!" — написал он в Twitter.Ранее врачи <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">американского</a> лидера сообщали, что он президент чувствует себя "очень хорошо". Отмечалось, что ему не требуется кислород, температуры нет уже сутки, однако у него сохраняется усталость и есть небольшой кашель.При этом источник, знакомый с состоянием президента США, сообщил РИА Новости, что врачей беспокоит его состояние, а решающую роль должны сыграть следующие 48 часов. Официально это информацию не комментировали.
https://ria.ru/20201002/tramp-1578135854.html
3
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире