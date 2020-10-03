https://ria.ru/20201003/tramp-1578162075.html

Заразившийся коронавирусом Трамп рассказал о своем самочувствии

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо себя чувствует благодаря усилиям сотрудников Медицинского центра Уолтера Рида. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T20:29

2020-10-03T20:29

2020-10-03T20:35

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578137663_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_17d24376ac142bb969a5a9cc819d8575.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что хорошо себя чувствует благодаря усилиям сотрудников Медицинского центра Уолтера Рида."Доктора, медсестры и вообще все сотрудники Медицинского центра Уолтера Рида, а также присоединившиеся к ним коллеги из других учреждений великолепны! Они добились огромного прогресса в борьбе с этой чумой!" — написал он в Twitter.Ранее врачи <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">американского</a> лидера сообщали, что он президент чувствует себя "очень хорошо". Отмечалось, что ему не требуется кислород, температуры нет уже сутки, однако у него сохраняется усталость и есть небольшой кашель.При этом источник, знакомый с состоянием президента США, сообщил РИА Новости, что врачей беспокоит его состояние, а решающую роль должны сыграть следующие 48 часов. Официально это информацию не комментировали.

https://ria.ru/20201002/tramp-1578135854.html

3

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире