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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/tramp-1578160152.html
Источник в США сообщил, что состояние Трампа внушает большое беспокойство
Источник, знакомый с состоянием здоровья заболевшего COVID-19 президента США Дональда Трампа, заявил журналистам, что его показатели за последние сутки "внушали РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T19:27
2020-10-03T19:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Источник, знакомый с состоянием здоровья заболевшего COVID-19 президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональда Трампа, заявил журналистам, что его показатели за последние сутки "внушали большое беспокойство".Является ли он врачом, неизвестно.Ранее врачи <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампа </a>заявили, что президент чувствует себя "очень хорошо", ему не требуется кислород, температуры нет уже сутки, сохраняется усталость и небольшой кашель.Врач Трампа Шон Конли заявил, что очень доволен тем, как пациент выздоравливает.Накануне президент США подтвердил, что у него диагностировали коронавирус. Вечером его госпитализировали в больницу <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank">ВМС США</a> в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтона</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201002/tramp-1578135854.html
Врачей из Шарите ещё не привезли?
108
Сколько можно тупить, изображая из себя демократа(осла)?! Пора обратиться за помощью к России! - у нас лекарство давно готово! :-)
75
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сша
РИА Новости
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Новости
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Источник в США сообщил, что состояние Трампа внушает большое беспокойство

19:27 03.10.2020 (обновлено: 19:40 03.10.2020)
 
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп направляется в военный госпиталь
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Источник, знакомый с состоянием здоровья заболевшего COVID-19 президента США Дональда Трампа, заявил журналистам, что его показатели за последние сутки "внушали большое беспокойство".
"Последующие 48 часов будут критически важны с точки зрения его лечения. Мы еще пока не стоим на четком пути к полному выздоровлению", — заявил источник, который цитируют журналисты президентского пула.
Является ли он врачом, неизвестно.
Ранее врачи Трампа заявили, что президент чувствует себя "очень хорошо", ему не требуется кислород, температуры нет уже сутки, сохраняется усталость и небольшой кашель.
Врач Трампа Шон Конли заявил, что очень доволен тем, как пациент выздоравливает.
Накануне президент США подтвердил, что у него диагностировали коронавирус. Вечером его госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 23:21Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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