https://ria.ru/20201003/tramp-1578160152.html

Источник в США сообщил, что состояние Трампа внушает большое беспокойство

Источник, знакомый с состоянием здоровья заболевшего COVID-19 президента США Дональда Трампа, заявил журналистам, что его показатели за последние сутки "внушали РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T19:27

2020-10-03T19:27

2020-10-03T19:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Источник, знакомый с состоянием здоровья заболевшего COVID-19 президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональда Трампа, заявил журналистам, что его показатели за последние сутки "внушали большое беспокойство".Является ли он врачом, неизвестно.Ранее врачи <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампа </a>заявили, что президент чувствует себя "очень хорошо", ему не требуется кислород, температуры нет уже сутки, сохраняется усталость и небольшой кашель.Врач Трампа Шон Конли заявил, что очень доволен тем, как пациент выздоравливает.Накануне президент США подтвердил, что у него диагностировали коронавирус. Вечером его госпитализировали в больницу <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank">ВМС США</a> в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтона</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201002/tramp-1578135854.html

Vasya Ivanov Врачей из Шарите ещё не привезли? 108

Владимир Васильев Сколько можно тупить, изображая из себя демократа(осла)?! Пора обратиться за помощью к России! - у нас лекарство давно готово! :-) 75

28

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире