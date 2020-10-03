https://ria.ru/20201003/tramp-1578160152.html
Источник в США сообщил, что состояние Трампа внушает большое беспокойство
Источник, знакомый с состоянием здоровья заболевшего COVID-19 президента США Дональда Трампа, заявил журналистам, что его показатели за последние сутки "внушали РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T19:27
2020-10-03T19:27
2020-10-03T19:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Источник, знакомый с состоянием здоровья заболевшего COVID-19 президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональда Трампа, заявил журналистам, что его показатели за последние сутки "внушали большое беспокойство".Является ли он врачом, неизвестно.Ранее врачи <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампа </a>заявили, что президент чувствует себя "очень хорошо", ему не требуется кислород, температуры нет уже сутки, сохраняется усталость и небольшой кашель.Врач Трампа Шон Конли заявил, что очень доволен тем, как пациент выздоравливает.Накануне президент США подтвердил, что у него диагностировали коронавирус. Вечером его госпитализировали в больницу <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank">ВМС США</a> в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтона</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201002/tramp-1578135854.html
Vasya Ivanov
Врачей из Шарите ещё не привезли?
108
Владимир Васильев
Сколько можно тупить, изображая из себя демократа(осла)?! Пора обратиться за помощью к России! - у нас лекарство давно готово! :-)
75
28
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире