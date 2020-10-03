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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/tramp-1578158685.html
Врач заразившегося коронавирусом Трампа рассказал о его состоянии
Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали COVID-19, чувствует себя "очень хорошо", сообщил журналистам его лечащий врач Шон Конли. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T18:44
2020-10-03T20:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, у которого диагностировали COVID-19, чувствует себя "очень хорошо", сообщил журналистам его лечащий врач Шон Конли.Доктор подчеркнул, что главу государства госпитализировали из предосторожности.По словам Конли, у Трампа сохраняются небольшой кашель, усталость и насморк.Другие врачи, участвовавшие в пресс-конференции, сообщили, что у президента хорошее насыщение крови кислородом (96 процентов), у него нет проблем с дыханием или передвижением. С пятницы температуры у Трампа нет.В лечении президента применили в частности два экспериментальных препарата: ремдесивир и коктейль из антител.По словам врачей, они не могут сказать, когда закончится лечение. По их данным, сам Трамп был бы готов покинуть больницу уже в субботу.Накануне президент США подтвердил, что у него диагностировали коронавирус. Вечером его госпитализировали в больницу <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Врач заразившегося коронавирусом Трампа рассказал о его состоянии

18:44 03.10.2020 (обновлено: 20:13 03.10.2020)
 
© AP Photo / Susan WalshДоктор Шон Конли, врач президента Дональда Трампа, во время брифинга в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида
Доктор Шон Конли, врач президента Дональда Трампа, во время брифинга в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Susan Walsh
Доктор Шон Конли, врач президента Дональда Трампа, во время брифинга в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали COVID-19, чувствует себя "очень хорошо", сообщил журналистам его лечащий врач Шон Конли.
Доктор подчеркнул, что главу государства госпитализировали из предосторожности.
"Мы сейчас очень рады прогрессу, который демонстрирует президент", — добавил он.
По словам Конли, у Трампа сохраняются небольшой кашель, усталость и насморк.
Другие врачи, участвовавшие в пресс-конференции, сообщили, что у президента хорошее насыщение крови кислородом (96 процентов), у него нет проблем с дыханием или передвижением. С пятницы температуры у Трампа нет.
В лечении президента применили в частности два экспериментальных препарата: ремдесивир и коктейль из антител.
По словам врачей, они не могут сказать, когда закончится лечение. По их данным, сам Трамп был бы готов покинуть больницу уже в субботу.
Накануне президент США подтвердил, что у него диагностировали коронавирус. Вечером его госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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