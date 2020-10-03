https://ria.ru/20201003/tramp-1578158685.html

Врач заразившегося коронавирусом Трампа рассказал о его состоянии

Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали COVID-19, чувствует себя "очень хорошо", сообщил журналистам его лечащий врач Шон Конли. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T18:44

2020-10-03T18:44

2020-10-03T20:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, у которого диагностировали COVID-19, чувствует себя "очень хорошо", сообщил журналистам его лечащий врач Шон Конли.Доктор подчеркнул, что главу государства госпитализировали из предосторожности.По словам Конли, у Трампа сохраняются небольшой кашель, усталость и насморк.Другие врачи, участвовавшие в пресс-конференции, сообщили, что у президента хорошее насыщение крови кислородом (96 процентов), у него нет проблем с дыханием или передвижением. С пятницы температуры у Трампа нет.В лечении президента применили в частности два экспериментальных препарата: ремдесивир и коктейль из антител.По словам врачей, они не могут сказать, когда закончится лечение. По их данным, сам Трамп был бы готов покинуть больницу уже в субботу.Накануне президент США подтвердил, что у него диагностировали коронавирус. Вечером его госпитализировали в больницу <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201003/tramp-1578141522.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире