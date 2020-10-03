https://ria.ru/20201003/tramp-1578154779.html
Стало известно о самочувствии сына Трампа, присутствовавшего на дебатах
Сын действующего президента США Эрик Трамп и его супруга Лара, которые присутствовали на предвыборных дебатах во вторник, получили отрицательный результат теста РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T16:33
2020-10-03T16:33
2020-10-03T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эрик трамп
дональд трамп
военно-морские силы сша
вашингтон (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Сын действующего президента США <a href="http://ria.ru/person_EHrik_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Эрик Трамп</a> и его супруга Лара, которые присутствовали на предвыборных дебатах во вторник, получили отрицательный результат теста на коронавирус.Как сообщают СМИ, Эрик Трамп и его супруга присутствовали на первых дебатах кандидатов на президентский пост, которые прошли во вторник в Кливленде. Масок на мероприятии они не носили.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подтвердил, что у него и его супруги диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу американского президента госпитализировали в больницу <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> в предместье Вашингтона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201003/tramp-1578141522.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, эрик трамп, дональд трамп, военно-морские силы сша, вашингтон (город), в мире