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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/tramp-1578154779.html
Стало известно о самочувствии сына Трампа, присутствовавшего на дебатах
Сын действующего президента США Эрик Трамп и его супруга Лара, которые присутствовали на предвыборных дебатах во вторник, получили отрицательный результат теста РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T16:33
2020-10-03T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эрик трамп
дональд трамп
военно-морские силы сша
вашингтон (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Сын действующего президента США <a href="http://ria.ru/person_EHrik_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Эрик Трамп</a> и его супруга Лара, которые присутствовали на предвыборных дебатах во вторник, получили отрицательный результат теста на коронавирус.Как сообщают СМИ, Эрик Трамп и его супруга присутствовали на первых дебатах кандидатов на президентский пост, которые прошли во вторник в Кливленде. Масок на мероприятии они не носили.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подтвердил, что у него и его супруги диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу американского президента госпитализировали в больницу <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> в предместье Вашингтона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, эрик трамп, дональд трамп, военно-морские силы сша, вашингтон (город), в мире

Стало известно о самочувствии сына Трампа, присутствовавшего на дебатах

16:33 03.10.2020
 
© AP Photo / Gerald HerbertЭрик Трамп и его жена Лара
Эрик Трамп и его жена Лара - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Gerald Herbert
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сын действующего президента США Эрик Трамп и его супруга Лара, которые присутствовали на предвыборных дебатах во вторник, получили отрицательный результат теста на коронавирус.

"На этот момент результаты теста на COVID у них обоих отрицательные, они будут предпринимать все необходимые меры предосторожности, согласно разъяснениям медицинских работников", - говорится в заявлении представителя пары, размещенном в официальном Twitter-аккаунте Лары Трамп.

Как сообщают СМИ, Эрик Трамп и его супруга присутствовали на первых дебатах кандидатов на президентский пост, которые прошли во вторник в Кливленде. Масок на мероприятии они не носили.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него и его супруги диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу американского президента госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эрик ТрампДональд ТрампВоенно-морские силы СШАВашингтон (город)В мире
 
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