https://ria.ru/20201003/tramp-1578142387.html

Мужчина в костюме Халка разбил звезду Трампа на "Аллее славы"

Неизвестный мужчина, одетый как персонаж комиксов Marvel Халк, разбил "до неузнаваемости" звезду президента США Дональда Трампа на "Аллее славы" в Голливуде,... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T10:19

2020-10-03T10:19

2020-10-03T13:26

халк (футболист)

голливуд

лос-анджелес

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестный мужчина, одетый как персонаж комиксов Marvel <a href="http://ria.ru/person_KHalk_ZHivanildu_Viejjra_de_Souza/" target="_blank" data-auto="true">Халк</a>, разбил "до неузнаваемости" звезду президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на "Аллее славы" в <a href="http://ria.ru/location_Hollywood/" target="_blank" data-auto="true">Голливуде</a>, сообщает портал <a href="https://www.tmz.com/" target="_blank">TMZ</a> со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Инцидент произошел в пятницу утром по местному времени (пятница вечер мск). Мужчина в костюме супергероя разрушил звезду президента при помощи кирки. Как отмечает портал, стоимость ущерба оценивается более, чем в 5 тысяч долларов. Полиция пока не задержала ни одного подозреваемого, проводится расследование. Рабочие уже начали восстанавливать поврежденную звезду.Звезда Трампа на "Аллее славы", которой он удостоился в 2007 году за участие в шоу "Ученик", неоднократно подвергалась нападению вандалов, в частности, ее разрисовывали различными символами. Наиболее серьезный ущерб звезде был нанесен в октябре 2016 года, когда местный житель разбил ее кувалдой. В 2018 году ее также разбили при помощи кирки. Мужчина, сдавшийся полиции, был приговорен к условному сроку за вандализм. Местные активисты публиковали петицию с требованием убрать звезду Трампа, но городские власти отказались это сделать.Сейчас на "Аллее славы", которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, - более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечения и искусства. "Аллея славы" является одной из ярких туристических достопримечательностей <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a>, которую посещают около 10 миллионов человек в год.

https://ria.ru/20201003/tramp-1578141522.html

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голливуд

лос-анджелес

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

халк (футболист), голливуд, лос-анджелес, сша, в мире