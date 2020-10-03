Мужчина в костюме Халка разбил звезду Трампа на "Аллее славы"
10:19 03.10.2020 (обновлено: 13:26 03.10.2020)
© AP Photo / Reed SaxonРазбитая звезда Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде
© AP Photo / Reed Saxon
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Неизвестный мужчина, одетый как персонаж комиксов Marvel Халк, разбил "до неузнаваемости" звезду президента США Дональда Трампа на "Аллее славы" в Голливуде, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в пятницу утром по местному времени (пятница вечер мск). Мужчина в костюме супергероя разрушил звезду президента при помощи кирки. Как отмечает портал, стоимость ущерба оценивается более, чем в 5 тысяч долларов. Полиция пока не задержала ни одного подозреваемого, проводится расследование. Рабочие уже начали восстанавливать поврежденную звезду.
Звезда Трампа на "Аллее славы", которой он удостоился в 2007 году за участие в шоу "Ученик", неоднократно подвергалась нападению вандалов, в частности, ее разрисовывали различными символами. Наиболее серьезный ущерб звезде был нанесен в октябре 2016 года, когда местный житель разбил ее кувалдой. В 2018 году ее также разбили при помощи кирки. Мужчина, сдавшийся полиции, был приговорен к условному сроку за вандализм. Местные активисты публиковали петицию с требованием убрать звезду Трампа, но городские власти отказались это сделать.
Сейчас на "Аллее славы", которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, - более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечения и искусства. "Аллея славы" является одной из ярких туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.