Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201003/tramp-1578141522.html
Эксперты рассказали, как болезнь Трампа может повлиять на исход выборов
Президент США Дональд Трамп после того, как у него диагностировали COVID-19, может потерять часть из пока не определившихся избирателей в ключевых штатах на... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T09:47
2020-10-03T09:47
хон мён бо
эрл расмуссен
военно-морские силы сша
джо байден
калифорния
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148530/01/1485300132_0:120:3213:1927_1400x0_80_0_0_2ea72596cbf67194a5a0ba8605e2ed43.jpg
<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> после того, как у него диагностировали COVID-19, может потерять часть из пока не определившихся избирателей в ключевых штатах на президентских выборах, но ярые сторонники останутся ему верны, считает ряд опрошенных РИА Новости экспертов.Ранее Трамп подтвердил, что у него диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу его госпитализировали в больницу <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>.Заслуженный профессор Университета штата <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a> <a href="http://ria.ru/person_KHon_Mjon_Bo/" target="_blank" data-auto="true">Бо</a> Гросскап заявил, что из-за диагноза и состояния Трампа, вероятно, чуть больше независимых и неопределившихся избирателей встанут на сторону кандидата в президенты от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>. По его мнению, ситуация с заражением Трампа показала, как "безответственный - если не преступный - подход Трампа к вирусу" "настиг его самого". По словам Гросcкапа, из-за политики президента в отношении пандемии к нему меньше проявляют сочувствия. Кроме того, из-за "плохого здоровья" многие избиратели могут усомниться в способности Трампа занимать пост президента.Политический аналитик Билл Боерум полагает, что из-за вируса Трамп может лишиться одного из важнейших козырей - предвыборных митингов. По его словам, "даже если он поправится, массовые митинги не вернутся". "Полагаю, что люди с неохотой будут участвовать в массовых митингах, если даже президент &lt;…&gt; может заразиться вирусом", - сказал эксперт.Вице-президент некоммерческой организации "Евразийский центр" <a href="http://ria.ru/person_EHrl_Rasmussen/" target="_blank" data-auto="true">Эрл Расмуссен</a> считает, что диагноз Трампа также может подорвать предвыборную стратегию республиканцев. Трамп – боец, и скорее всего, справится с вирусом, но если перед выборами ему станет хуже, это может привести к возникновению атмосферы неопределенности, добавляет Расмуссен, и Байден может "быстро взять на себя соответствующие функции". Политика Байдена, "возможно, отличается, но, вероятно, она будет больше соответствовать традиционным позициям республиканцев", подчеркивает эксперт.На ключевых сторонников Трампа факт его заражения повлияет мало, уверены аналитики. Как сказал Гросскап, его "ярые сторонники останутся с ним". Эксперты полагают, что если противники Трампа продолжат "атаковать" его, как прежде, они будут выглядеть плохо. Расмуссен отмечает, что заражение коронавирусом Трампа, "крайне вероятно, укрепит его базу". Боерум также согласен с тем, что сторонники Трампа останутся ему верны и после его болезни.
https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578138731.html
калифорния
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148530/01/1485300132_0:0:2857:2142_1400x0_80_0_0_5de1705d868d888410181a112f0a8e65.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хон мён бо, эрл расмуссен, военно-морские силы сша, джо байден, калифорния, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперты рассказали, как болезнь Трампа может повлиять на исход выборов

09:47 03.10.2020
 
© AP Photo / Matt RourkeИзбранный президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями
Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Matt Rourke
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после того, как у него диагностировали COVID-19, может потерять часть из пока не определившихся избирателей в ключевых штатах на президентских выборах, но ярые сторонники останутся ему верны, считает ряд опрошенных РИА Новости экспертов.
Ранее Трамп подтвердил, что у него диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу его госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона.
Заслуженный профессор Университета штата Калифорния Бо Гросскап заявил, что из-за диагноза и состояния Трампа, вероятно, чуть больше независимых и неопределившихся избирателей встанут на сторону кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. По его мнению, ситуация с заражением Трампа показала, как "безответственный - если не преступный - подход Трампа к вирусу" "настиг его самого". По словам Гросcкапа, из-за политики президента в отношении пандемии к нему меньше проявляют сочувствия. Кроме того, из-за "плохого здоровья" многие избиратели могут усомниться в способности Трампа занимать пост президента.
Политический аналитик Билл Боерум полагает, что из-за вируса Трамп может лишиться одного из важнейших козырей - предвыборных митингов. По его словам, "даже если он поправится, массовые митинги не вернутся". "Полагаю, что люди с неохотой будут участвовать в массовых митингах, если даже президент <…> может заразиться вирусом", - сказал эксперт.
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
06:57Распространение нового коронавируса
СМИ: руководитель предвыборного штаба Трампа заразился коронавирусом
Вице-президент некоммерческой организации "Евразийский центр" Эрл Расмуссен считает, что диагноз Трампа также может подорвать предвыборную стратегию республиканцев. Трамп – боец, и скорее всего, справится с вирусом, но если перед выборами ему станет хуже, это может привести к возникновению атмосферы неопределенности, добавляет Расмуссен, и Байден может "быстро взять на себя соответствующие функции". Политика Байдена, "возможно, отличается, но, вероятно, она будет больше соответствовать традиционным позициям республиканцев", подчеркивает эксперт.
На ключевых сторонников Трампа факт его заражения повлияет мало, уверены аналитики. Как сказал Гросскап, его "ярые сторонники останутся с ним". Эксперты полагают, что если противники Трампа продолжат "атаковать" его, как прежде, они будут выглядеть плохо. Расмуссен отмечает, что заражение коронавирусом Трампа, "крайне вероятно, укрепит его базу". Боерум также согласен с тем, что сторонники Трампа останутся ему верны и после его болезни.
 
Обсудить0
Хон Мён БоЭрл РасмуссенВоенно-морские силы СШАДжо БайденКалифорнияВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В Крыму дедушка и двое внуков погибли при пожаре в частном доме
10:21Иностранные журналисты не могут попасть в Карабах из-за обстрелов
10:19Мужчина в костюме Халка разбил звезду Трампа на "Аллее славы"
10:17Дипломат рассказал, почему Кремль выиграл от воссоединения Германии
10:12Азербайджан опроверг данные о сбитых самолетах в Карабахе
10:10В России продлили лицензии в некоторых видах деятельности из-за COVID-19
10:06Путин поздравил руководство ФРГ с Днем Германского единства
09:55Синоптик назвал сроки окончания бабьего лета в Москве
09:51Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении в субботу
09:47Эксперты рассказали, как болезнь Трампа может повлиять на исход выборов
09:44Минобороны Азербайджана опубликовало видео обстрела армянской техники
09:43Семья погибшего в Турции россиянина намерена доказать вину отеля
09:43Клуб Gipsy могут оштрафовать на полмиллиона за несоблюдение мер по COVID
09:38Баку заявил о привлечении Арменией боевиков для участия в боях в Карабахе
09:36Алиев заявил, что конфликт в Карабахе должен быть урегулирован сейчас
09:30СК изучит инцидент с разливом кислоты в Комсомольске-на-Амуре
09:30Роскачество обнаружило избыток антибиотика в плавленом сыре
09:29В Москве при диагностике на коронавирус будут тестировать на грипп
09:24В России провели более 47,2 миллиона тестов на коронавирус
09:23Россиянку смыло в море во время фотосессии
Лента новостейМолния