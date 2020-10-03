https://ria.ru/20201003/tramp-1578141522.html

Эксперты рассказали, как болезнь Трампа может повлиять на исход выборов

Президент США Дональд Трамп после того, как у него диагностировали COVID-19, может потерять часть из пока не определившихся избирателей в ключевых штатах на... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T09:47

2020-10-03T09:47

2020-10-03T09:47

хон мён бо

эрл расмуссен

военно-морские силы сша

джо байден

калифорния

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> после того, как у него диагностировали COVID-19, может потерять часть из пока не определившихся избирателей в ключевых штатах на президентских выборах, но ярые сторонники останутся ему верны, считает ряд опрошенных РИА Новости экспертов.Ранее Трамп подтвердил, что у него диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу его госпитализировали в больницу <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>.Заслуженный профессор Университета штата <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a> <a href="http://ria.ru/person_KHon_Mjon_Bo/" target="_blank" data-auto="true">Бо</a> Гросскап заявил, что из-за диагноза и состояния Трампа, вероятно, чуть больше независимых и неопределившихся избирателей встанут на сторону кандидата в президенты от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>. По его мнению, ситуация с заражением Трампа показала, как "безответственный - если не преступный - подход Трампа к вирусу" "настиг его самого". По словам Гросcкапа, из-за политики президента в отношении пандемии к нему меньше проявляют сочувствия. Кроме того, из-за "плохого здоровья" многие избиратели могут усомниться в способности Трампа занимать пост президента.Политический аналитик Билл Боерум полагает, что из-за вируса Трамп может лишиться одного из важнейших козырей - предвыборных митингов. По его словам, "даже если он поправится, массовые митинги не вернутся". "Полагаю, что люди с неохотой будут участвовать в массовых митингах, если даже президент <…> может заразиться вирусом", - сказал эксперт.Вице-президент некоммерческой организации "Евразийский центр" <a href="http://ria.ru/person_EHrl_Rasmussen/" target="_blank" data-auto="true">Эрл Расмуссен</a> считает, что диагноз Трампа также может подорвать предвыборную стратегию республиканцев. Трамп – боец, и скорее всего, справится с вирусом, но если перед выборами ему станет хуже, это может привести к возникновению атмосферы неопределенности, добавляет Расмуссен, и Байден может "быстро взять на себя соответствующие функции". Политика Байдена, "возможно, отличается, но, вероятно, она будет больше соответствовать традиционным позициям республиканцев", подчеркивает эксперт.На ключевых сторонников Трампа факт его заражения повлияет мало, уверены аналитики. Как сказал Гросскап, его "ярые сторонники останутся с ним". Эксперты полагают, что если противники Трампа продолжат "атаковать" его, как прежде, они будут выглядеть плохо. Расмуссен отмечает, что заражение коронавирусом Трампа, "крайне вероятно, укрепит его базу". Боерум также согласен с тем, что сторонники Трампа останутся ему верны и после его болезни.

https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578138731.html

калифорния

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хон мён бо, эрл расмуссен, военно-морские силы сша, джо байден, калифорния, вашингтон (город), сша, в мире