https://ria.ru/20201003/tramp-1578140339.html

Эксперт рассказал, выгодно ли Трампу заражение коронавирусом

Заражение коронавирусом может неожиданно сыграть на руку президенту США Дональду Трампу, хотя говорить что-то наверняка сложно, считает профессор политологии,... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T09:16

2020-10-03T09:16

2020-10-03T09:16

коронавирус covid-19

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости.</strong> Заражение коронавирусом может неожиданно сыграть на руку президенту США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>, хотя говорить что-то наверняка сложно, считает профессор политологии, декан факультета истории, политологии и религий Кэролльского университета Лилли Горен.Ранее Трамп подтвердил, что у него диагностирован коронавирус. Вечером в пятницу его госпитализировали в больницу ВМС США в предместье Вашингтона.Поводом к подобному сплочению может стать сочувствие Трампу, который теперь болен коронавирусом."Но сейчас непонятно, будут ли избиратели сочувствовать президенту, потому что теперь у него заболевание. Изменит ли это отношение некоторых избирателей к нему, будут ли они голосовать за него или нет, это будет понятно в рамках кампании и динамики голосования", - добавила Горен.Даже находясь на двухнедельном карантине Трамп найдет способ общения со своим электоратом, уверена она.Кроме того, президент вполне может использовать виртуальные выступления, как он уже делал весной, когда из-за COVID-19 перемещения по стране были ограничены.Кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>, тест которого на коронавирус оказался отрицательным, скорее всего, продолжит свою кампанию по намеченному плану. Однако инкубационный период после их совместного с Трампом появления на одной сцене во время дебатов в четверг еще продолжается, отметила Горен.При этом ситуация с заражением Трампа может также играть ему на руку в том плане, что эта тема немедленно стала номером один во всех новостях и вытеснила обсуждение первых президентских дебатов, грубоватый характер которых вызвал много вопросов. Теперь это наряду с COVID-19 и историей с выдвижением на место в Верховном суде Эми Барретт отошло на второй план.Кроме того, вторые дебаты, которые проходят в ином формате – там участникам задают вопросы от простых граждан – теперь под вопросом.В свете подобной перспективы предстоящие 7 октября вице-президентские дебаты могут привлечь большее внимание аудитории, полагает она.Эксперт не исключила, что в конечном счете эта ситуация никак не скажется на итоговом раскладе голосов избирателей.

https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578138731.html

https://ria.ru/20201001/debaty-1578029245.html

https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578137336.html

https://ria.ru/20201002/tramp-1578116168.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, сша, в мире