https://ria.ru/20201003/tramp-1578138270.html

Белый дом вновь убрал публичные мероприятия из расписания Трампа

Белый дом распространил в пятницу вечером по вашингтонскому времени расписание президента США Дональда Трампа на субботу, в котором нет публичных мероприятий. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T04:49

2020-10-03T04:49

2020-10-03T04:49

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости.</strong> Белый дом распространил в пятницу вечером по вашингтонскому времени расписание президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на субботу, в котором нет публичных мероприятий.Это уже второй день без публичных мероприятий для Трампа, который в ночь на пятницу подтвердил, что заразился коронавирусом.Президент США находится в военном госпитале имени Уолтера Рида в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>, и Белый дом заявил, что Трамп пробудет там несколько дней "в качестве меры предосторожности".До того, как он заразился коронавирусом, Трамп в ежедневном режиме совершал поездки по стране и выступал на предвыборных митингах. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201003/tramp-1578138003.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире