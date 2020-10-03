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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/tramp-1578138003.html
Онищенко оценил шансы Трампа вылечиться от COVID-19
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" заражение президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T03:02
2020-10-03T06:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
госдума рф
геннадий онищенко
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> прокомментировал в беседе с "<a href="https://vm.ru/" target="_blank">Вечерней Москвой</a>" заражение президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> коронавирусной инфекцией.В пятницу Трамп сообщил, что его последний тест на коронавирус оказался положительным. Заболела и его супруга. По словам американского лидера, они сразу ушли на карантин. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани рассказала, что Трамп переедет "на несколько дней" в военный госпиталь. Онищенко выразил уверенность, что американские медики сделают все возможное для выздоровления Трампа. "Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Это очень важно, потому что сейчас непростой период в истории Америки: семь миллионов заболевших, что очень серьезно. А Трамп по возрасту и по состоянию здоровья находится в группе риска, хотя, судя по его активности, достаточно бодр", — сказал он.По его словам, такие люди, как президент США, являются очень трудными пациентами, поэтому ему необходимо умерить свою активность на какое-то время и внимательно следовать рекомендациям врачей.США продолжают лидировать по числу заразившихся коронавирусом, в стране выявили 7 277 759 случаев инфицирования.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201003/tramp-1578137405.html
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089642.html
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коронавирус covid-19, дональд трамп, госдума рф, геннадий онищенко, сша, в мире

Онищенко оценил шансы Трампа вылечиться от COVID-19

03:02 03.10.2020 (обновлено: 06:14 03.10.2020)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" заражение президента США Дональда Трампа коронавирусной инфекцией.
В пятницу Трамп сообщил, что его последний тест на коронавирус оказался положительным. Заболела и его супруга. По словам американского лидера, они сразу ушли на карантин. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани рассказала, что Трамп переедет "на несколько дней" в военный госпиталь.
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом
Онищенко выразил уверенность, что американские медики сделают все возможное для выздоровления Трампа. "Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Это очень важно, потому что сейчас непростой период в истории Америки: семь миллионов заболевших, что очень серьезно. А Трамп по возрасту и по состоянию здоровья находится в группе риска, хотя, судя по его активности, достаточно бодр", — сказал он.
По его словам, такие люди, как президент США, являются очень трудными пациентами, поэтому ему необходимо умерить свою активность на какое-то время и внимательно следовать рекомендациям врачей.
США продолжают лидировать по числу заразившихся коронавирусом, в стране выявили 7 277 759 случаев инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампГосдума РФГеннадий ОнищенкоСШАВ мире
 
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