https://ria.ru/20201003/tramp-1578136747.html

Заразившегося коронавирусом Трампа доставят в военный госпиталь

Президент США Дональд Трамп, который заразился коронавирусом, переедет "на несколько дней" в военный госпиталь, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T00:27

2020-10-03T00:27

2020-10-03T08:27

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, который заразился коронавирусом, переедет "на несколько дней" в военный госпиталь, сообщила пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>.Она заверила, что Трамп находится в "хорошем настроении", у него лишь "легкие симптомы" и он проработал "весь день". В пятницу Трамп сообщил, что его последний тест на коронавирус оказался положительным. Заболела и его супруга. По словам американского лидера, они сразу ушли на карантин. Все предвыборные мероприятия с участием президента решено отложить или перенести в онлайн-формат.Как заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли, во второй половине дня Трамп чувствовал себя "утомленным, но в хорошем настроении". Медик рассказал, что его пациенту сделали инъекцию коктейля антител против коронавируса.

https://ria.ru/20201002/tramp-1578135854.html

Соловей Серверный 100% показуха ради пиара... 15

Max Giz Кеннеди убили, может, и тут не всё чисто? 11

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире