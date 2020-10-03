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Заразившегося коронавирусом Трампа доставят в военный госпиталь
Президент США Дональд Трамп, который заразился коронавирусом, переедет "на несколько дней" в военный госпиталь, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T00:27
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дональд трамп
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, который заразился коронавирусом, переедет "на несколько дней" в военный госпиталь, сообщила пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>.Она заверила, что Трамп находится в "хорошем настроении", у него лишь "легкие симптомы" и он проработал "весь день". В пятницу Трамп сообщил, что его последний тест на коронавирус оказался положительным. Заболела и его супруга. По словам американского лидера, они сразу ушли на карантин. Все предвыборные мероприятия с участием президента решено отложить или перенести в онлайн-формат.Как заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли, во второй половине дня Трамп чувствовал себя "утомленным, но в хорошем настроении". Медик рассказал, что его пациенту сделали инъекцию коктейля антител против коронавируса.
https://ria.ru/20201002/tramp-1578135854.html
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Кеннеди убили, может, и тут не всё чисто?
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сша
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дональд трамп, сша, в мире

Заразившегося коронавирусом Трампа доставят в военный госпиталь

00:27 03.10.2020 (обновлено: 08:27 03.10.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, который заразился коронавирусом, переедет "на несколько дней" в военный госпиталь, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Она заверила, что Трамп находится в "хорошем настроении", у него лишь "легкие симптомы" и он проработал "весь день".

"В качестве меры предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в (военном госпитале) имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней", - говорится в пояснила вместе с тем Макинани.

В пятницу Трамп сообщил, что его последний тест на коронавирус оказался положительным. Заболела и его супруга. По словам американского лидера, они сразу ушли на карантин. Все предвыборные мероприятия с участием президента решено отложить или перенести в онлайн-формат.
Как заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли, во второй половине дня Трамп чувствовал себя "утомленным, но в хорошем настроении". Медик рассказал, что его пациенту сделали инъекцию коктейля антител против коронавируса.
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