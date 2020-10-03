https://ria.ru/20201003/tramp-1578136747.html
Заразившегося коронавирусом Трампа доставят в военный госпиталь
Президент США Дональд Трамп, который заразился коронавирусом, переедет "на несколько дней" в военный госпиталь, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T00:27
2020-10-03T00:27
2020-10-03T08:27
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, который заразился коронавирусом, переедет "на несколько дней" в военный госпиталь, сообщила пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>.Она заверила, что Трамп находится в "хорошем настроении", у него лишь "легкие симптомы" и он проработал "весь день". В пятницу Трамп сообщил, что его последний тест на коронавирус оказался положительным. Заболела и его супруга. По словам американского лидера, они сразу ушли на карантин. Все предвыборные мероприятия с участием президента решено отложить или перенести в онлайн-формат.Как заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли, во второй половине дня Трамп чувствовал себя "утомленным, но в хорошем настроении". Медик рассказал, что его пациенту сделали инъекцию коктейля антител против коронавируса.
https://ria.ru/20201002/tramp-1578135854.html
Соловей Серверный
100% показуха ради пиара...
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Max Giz
Кеннеди убили, может, и тут не всё чисто?
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сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире