https://ria.ru/20201003/tesak-1578157768.html

"Тесака" похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

В Москве похоронили националиста Максима "Тесака" Марцинкевича, сообщил "360". РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T18:15

2020-10-03T18:15

2020-10-03T20:18

россия

максим марцинкевич

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> В Москве похоронили националиста Максима "Тесака" Марцинкевича, сообщил <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360".</a>Церемония прошла на Кунцевском кладбище. Проститься с Марцинкевичем пришли несколько десятков человек. Как отмечает телеканал, мероприятие прошло спокойно и без провокаций.ГУ ФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Марцинкевич</a> покончил с собой в СИЗО-3. В региональном <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> отметили, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку случившегося.Адвокат "Тесака" Владимир Краснов заявил, что его подзащитного пытались принудить к даче признательных показаний по новому делу и намеревались этапировать в Москву. Другой защитник Валентина Трофимник, посещавшая Марцинкевича в Красноярске, также сказала агентству, что ее подзащитному якобы предлагали подписать некую бумагу в отсутствие юристов.Отец Марцинкевича обратился к председателю СК <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александру Бастрыкину</a> с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять его на контроль.На прошлой неделе тело выдали отцу для захоронения. На нем, по словам адвоката Алексея Михальчика, были вероятные следы пыток — "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей".Суд приговорил "Тесака" к десяти годам заключения в колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Другие фигуранты дела получили сроки от двух лет и 11 месяцев до 9,5 года. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение вступило в силу. "Тесак" и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали москвичей, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами."Тесак" ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

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https://ria.ru/20200925/tesak-1577739514.html

https://ria.ru/20200917/tesak-1577413614.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), происшествия