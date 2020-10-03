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https://ria.ru/20201003/tesak-1578157768.html
"Тесака" похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
В Москве похоронили националиста Максима "Тесака" Марцинкевича, сообщил "360". РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T18:15
2020-10-03T20:18
россия
максим марцинкевич
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> В Москве похоронили националиста Максима "Тесака" Марцинкевича, сообщил <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360".</a>Церемония прошла на Кунцевском кладбище. Проститься с Марцинкевичем пришли несколько десятков человек. Как отмечает телеканал, мероприятие прошло спокойно и без провокаций.ГУ ФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Марцинкевич</a> покончил с собой в СИЗО-3. В региональном <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> отметили, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку случившегося.Адвокат "Тесака" Владимир Краснов заявил, что его подзащитного пытались принудить к даче признательных показаний по новому делу и намеревались этапировать в Москву. Другой защитник Валентина Трофимник, посещавшая Марцинкевича в Красноярске, также сказала агентству, что ее подзащитному якобы предлагали подписать некую бумагу в отсутствие юристов.Отец Марцинкевича обратился к председателю СК <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александру Бастрыкину</a> с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять его на контроль.На прошлой неделе тело выдали отцу для захоронения. На нем, по словам адвоката Алексея Михальчика, были вероятные следы пыток — "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей".Суд приговорил "Тесака" к десяти годам заключения в колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Другие фигуранты дела получили сроки от двух лет и 11 месяцев до 9,5 года. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение вступило в силу. "Тесак" и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали москвичей, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами."Тесак" ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20200916/tesak-1577359139.html
https://ria.ru/20200925/tesak-1577739514.html
https://ria.ru/20200917/tesak-1577413614.html
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россия, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

"Тесака" похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

18:15 03.10.2020 (обновлено: 20:18 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с националистом Максимом Марцинкевичем (известным как "Тесак") на Кунцевском кладбище
Церемония прощания с националистом Максимом Марцинкевичем (известным как Тесак) на Кунцевском кладбище - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Москве похоронили националиста Максима "Тесака" Марцинкевича, сообщил "360".
Церемония прошла на Кунцевском кладбище. Проститься с Марцинкевичем пришли несколько десятков человек. Как отмечает телеканал, мероприятие прошло спокойно и без провокаций.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 21:31
В камере Марцинкевича нашли несколько предсмертных записок
ГУ ФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. В региональном СК отметили, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку случившегося.
Адвокат "Тесака" Владимир Краснов заявил, что его подзащитного пытались принудить к даче признательных показаний по новому делу и намеревались этапировать в Москву. Другой защитник Валентина Трофимник, посещавшая Марцинкевича в Красноярске, также сказала агентству, что ее подзащитному якобы предлагали подписать некую бумагу в отсутствие юристов.
Отец Марцинкевича обратился к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять его на контроль.
На прошлой неделе тело выдали отцу для захоронения. На нем, по словам адвоката Алексея Михальчика, были вероятные следы пыток — "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей".
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 06:57
ФСИН прокомментировала заявление адвоката о следах пыток на теле "Тесака"
Суд приговорил "Тесака" к десяти годам заключения в колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Другие фигуранты дела получили сроки от двух лет и 11 месяцев до 9,5 года. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение вступило в силу. "Тесак" и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали москвичей, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
"Тесак" ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
17 сентября, 21:05
СМИ раскрыли содержание последнего письма "Тесака" возлюбленной
 
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РоссияМаксим МарцинкевичСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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