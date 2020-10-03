https://ria.ru/20201003/telefon-1578138072.html
Эксперт рассказал, можно ли отследить смартфон, если он отключен
Отследить отключенный телефон можно только если гаджет "начинен" различными маячками. Во всех остальных случаях полностью отключенный смартфон – это как кирпич, РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T03:19
2020-10-03T03:19
2020-10-03T03:19
синергия
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. </strong>Отследить отключенный <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефон</a> можно только если гаджет "начинен" различными маячками. Во всех остальных случаях полностью отключенный смартфон – это как кирпич, все цепи в устройстве разомкнуты, рассказал <a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201003/832107152.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> директор департамента цифровой экономики университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Роман Солдатенков.Еще один признак встроенных в гаджет "жучков" и "маячков" слежения – это быстро разряжаемый аккумулятор.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
синергия, мобильный телефон, технологии