https://ria.ru/20201003/telefon-1578138072.html

Эксперт рассказал, можно ли отследить смартфон, если он отключен

Отследить отключенный телефон можно только если гаджет "начинен" различными маячками. Во всех остальных случаях полностью отключенный смартфон – это как кирпич, РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T03:19

2020-10-03T03:19

2020-10-03T03:19

синергия

мобильный телефон

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:3218:1810_1400x0_80_0_0_335d32ab31dde7870f0bd5d63089cba8.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. </strong>Отследить отключенный <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефон</a> можно только если гаджет "начинен" различными маячками. Во всех остальных случаях полностью отключенный смартфон – это как кирпич, все цепи в устройстве разомкнуты, рассказал <a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201003/832107152.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> директор департамента цифровой экономики университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Роман Солдатенков.Еще один признак встроенных в гаджет "жучков" и "маячков" слежения – это быстро разряжаемый аккумулятор.

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синергия, мобильный телефон, технологии