В Баку заявили об уничтожении четырех армянских танков в Карабахе
23:41 03.10.2020 (обновлено: 23:55 03.10.2020)
© AP Photo / Azerbaijan's Defense Ministry Стрельба из реактивных установок залпового огня азербайджанской армии во время боев с силами самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики
© AP Photo / Azerbaijan's Defense Ministry
БАКУ, 3 окт — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении четырех танков ВС Армении в Карабахе в субботу.
"В ходе боев в Мадагиз-Агдеринском направлении было уничтожено четыре танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении и три танка захвачены в качестве трофеев", — заявили в ведомстве.
Ранее лидеры России, США и Франции — стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По информации Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване сообщили, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.