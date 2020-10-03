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"Искандеры" по-американски: в США придумали, чем ответить России
Дальность как у оперативно-тактических ракетных комплексов, высокий темп огня и ювелирная точность — американцы разрабатывают сверхдальнобойное артиллерийское... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T08:00
2020-10-03T08:04
россия
алексей леонков
армия сша
искандер
сша
пентагон
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Дальность как у оперативно-тактических ракетных комплексов, высокий темп огня и ювелирная точность — американцы разрабатывают сверхдальнобойное артиллерийское орудие, стреляющее на 1800 километров. Конструкторы уверены: снаряды этой пушки с легкостью обойдут системы ПВО. Что задумали в Пентагоне — в материале РИА Новости. Незабытое староеО проекте перспективного орудия Strategic Long-Range Cannon (SLRC) стало известно в 2019-м. Прототип разместили на военном полигоне Юма в Аризоне — до 2023-го здесь проведут серию испытаний. С помощью суперпушек американские военные намерены пробивать бреши в обороне противника для беспрепятственного продвижения наземных сил. Огонь предполагается вести со "стратегических" позиций, недосягаемых для ответного удара. Расчет SLRC — восемь человек, в батарее — минимум четыре ствола. В Сети уже есть неофициальные фотографии этого монстра. На них видно, как пушку перевозят при помощи колесного тягача на массивной платформе. Но длина ствола и калибр боеприпаса не раскрываются. Внешне SLRC сильно напоминает американскую разработку середины прошлого века, 280-миллиметровую полуподвижную пушку M65 для стрельбы снарядами с ядерными боевыми частями. Установку прозвали "Атомная Энни" — это самое тяжелое артиллерийское вооружение армии США. Правда, прослужила "Энни" недолго — в 1960-м ее сменили более эффективные мобильные гаубицы и тактические ракетные комплексы. Потенциальные цели новой сверхдальнобойной пушки, по мнению экспертов, — объекты в России или Китае. Не исключено, что американцы разместят суперорудия в Польше, Прибалтике или Корее. Генерал Джон Рафферти, курирующий проект, объяснял, что армии США пока нечего противопоставить российским и китайским дальнобойным системам противовоздушной обороны, артиллерии и береговым ракетным комплексам. Поэтому американским сухопутным войскам потребовалось оружие класса "земля — земля", способное пробиться через многослойную линию защиты, уничтожить ее ключевые элементы и дать возможность действовать другим силам. По словам, Рафферти, пушка дополнит на поле боя гиперзвуковые ракетные установки, тоже без проблем преодолевающие защитный купол противника. "Стратегическая пушка позволит поражать цели в глубине обороны неприятеля. Причем по сравнению с перспективными гиперзвуковыми ракетами ее боеприпасы обойдутся недорого", — отметил военачальник. Военные рассчитывают, что один выстрел из SLRC будет стоить 400-500 тысяч долларов, что гораздо дешевле пуска крылатой ракеты. Дотянуться до "Искандеров"Если проект не свернут, американцы получат самое дальнобойное орудие на планете. Максимум, на что способна современная артиллерия, — это 50-70 километров. И то при стрельбе активно-реактивными снарядами. По всей видимости, боеприпас SLRC тоже будет реактивным — с вспомогательным твердотопливным двигателем. Силовая установка заработает не сразу после выстрела, а когда снаряд наберет скорость в несколько Махов. При этом потребуются спутниковые или инерциальные системы наведения. С такими возможностями SLRC вплотную приближается к ракетным оперативно-тактическим комплексам. Но сохраняет при этом преимущества ствольной артиллерии. В частности, снаряд, выпущенный из такого орудия, крайне сложно уничтожить из-за его высокой скорости. Кроме того, батарея из четырех пушек сможет вести гораздо более интенсивный и длительный огонь, чем ракетные установки, которым требуется больше времени на перезарядку.По словам военного эксперта Алексея Леонкова, проект SLRC — не что иное, как попытка создать некий максимально дешевый аналог российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" и "Точка-У". Стоящая на вооружении армии США бикалиберная установка на базе системы залпового огня HIMARS заметно уступает им по дальности и точности. "В SLRC важно, чтобы боеприпас имел мощную боевую часть и двигался с гиперзвуковой скоростью, — указывает эксперт. — Однако обычный артиллерийский снаряд не способен лететь на тысячу миль — он в любом случае должен превратиться в ракету".Главный калибр ХусейнаПримечательно, что в мире уже были попытки создания сверхмощных артиллерийских систем, способных стрелять на сотни километров. Причем подобное оружие разрабатывали еще в 1980-х по инициативе злейшего врага США — Саддама Хусейна. Считается, что к проекту самой дальнобойной в истории пушки "Большой Вавилон" иракцы привлекли канадского инженера Джеральда Булла, которого называли гением артиллерии. Он сконструировал суперорудие со стволом длиной сто шестьдесят метров и диаметром в метр.Предполагалось, что стационарная "пушка" сможет вести огонь шестисоткилограммовыми снарядами или двухтонными реактивными боеприпасами на расстояние более тысячи километров. Кроме того, "Вавилон" был способен запускать двухсоткилограммовые космические спутники на орбиту Земли. Завершить задуманное не удалось — разработчики успели испытать только уменьшенный прототип калибра 350 миллиметров. В 1990-м конструктора Булла застрелили в его квартире в Брюсселе. Убийц не нашли. А вскоре после этого американцы вторглись в Ирак. Несколько секций ствола суперпушки, конфискованных при транспортировке из Европы в Ирак, хранятся сейчас в британском Королевском музее оружия в Портсмуте. Перевозчик выдавал их за трубы для нефтемагистрали.
https://ria.ru/20200814/1575685952.html
https://ria.ru/20190212/1550698156.html
https://ria.ru/20181022/1531064174.html
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россия, алексей леонков, армия сша, искандер, сша, пентагон, безопасность, в мире

"Искандеры" по-американски: в США придумали, чем ответить России

08:00 03.10.2020 (обновлено: 08:04 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Дальность как у оперативно-тактических ракетных комплексов, высокий темп огня и ювелирная точность — американцы разрабатывают сверхдальнобойное артиллерийское орудие, стреляющее на 1800 километров. Конструкторы уверены: снаряды этой пушки с легкостью обойдут системы ПВО. Что задумали в Пентагоне — в материале РИА Новости.

Незабытое старое

О проекте перспективного орудия Strategic Long-Range Cannon (SLRC) стало известно в 2019-м. Прототип разместили на военном полигоне Юма в Аризоне — до 2023-го здесь проведут серию испытаний. С помощью суперпушек американские военные намерены пробивать бреши в обороне противника для беспрепятственного продвижения наземных сил. Огонь предполагается вести со "стратегических" позиций, недосягаемых для ответного удара.
Расчет SLRC — восемь человек, в батарее — минимум четыре ствола. В Сети уже есть неофициальные фотографии этого монстра. На них видно, как пушку перевозят при помощи колесного тягача на массивной платформе. Но длина ствола и калибр боеприпаса не раскрываются.
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Внешне SLRC сильно напоминает американскую разработку середины прошлого века, 280-миллиметровую полуподвижную пушку M65 для стрельбы снарядами с ядерными боевыми частями. Установку прозвали "Атомная Энни" — это самое тяжелое артиллерийское вооружение армии США. Правда, прослужила "Энни" недолго — в 1960-м ее сменили более эффективные мобильные гаубицы и тактические ракетные комплексы.
Потенциальные цели новой сверхдальнобойной пушки, по мнению экспертов, — объекты в России или Китае. Не исключено, что американцы разместят суперорудия в Польше, Прибалтике или Корее. Генерал Джон Рафферти, курирующий проект, объяснял, что армии США пока нечего противопоставить российским и китайским дальнобойным системам противовоздушной обороны, артиллерии и береговым ракетным комплексам.
CC0 / Mytwocents / 280-миллиметровая полустационарная пушка M65 (Atomic Annie)
280-мм полустационарная пушка M65 (Atomic Annie) - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
CC0 / Mytwocents /
280-миллиметровая полустационарная пушка M65 (Atomic Annie)
Поэтому американским сухопутным войскам потребовалось оружие класса "земля — земля", способное пробиться через многослойную линию защиты, уничтожить ее ключевые элементы и дать возможность действовать другим силам. По словам, Рафферти, пушка дополнит на поле боя гиперзвуковые ракетные установки, тоже без проблем преодолевающие защитный купол противника.
"Стратегическая пушка позволит поражать цели в глубине обороны неприятеля. Причем по сравнению с перспективными гиперзвуковыми ракетами ее боеприпасы обойдутся недорого", — отметил военачальник. Военные рассчитывают, что один выстрел из SLRC будет стоить 400-500 тысяч долларов, что гораздо дешевле пуска крылатой ракеты.
© United States Army Futures CommandИзображение разрабатываемой под эгидой армии США перспективной крупнокалиберной сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC)
Изображение разрабатываемой под эгидой армии США перспективной крупнокалиберной сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC) - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© United States Army Futures Command
Изображение разрабатываемой под эгидой армии США перспективной крупнокалиберной сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC)

Дотянуться до "Искандеров"

Если проект не свернут, американцы получат самое дальнобойное орудие на планете. Максимум, на что способна современная артиллерия, — это 50-70 километров. И то при стрельбе активно-реактивными снарядами.
По всей видимости, боеприпас SLRC тоже будет реактивным — с вспомогательным твердотопливным двигателем. Силовая установка заработает не сразу после выстрела, а когда снаряд наберет скорость в несколько Махов. При этом потребуются спутниковые или инерциальные системы наведения.
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С такими возможностями SLRC вплотную приближается к ракетным оперативно-тактическим комплексам. Но сохраняет при этом преимущества ствольной артиллерии. В частности, снаряд, выпущенный из такого орудия, крайне сложно уничтожить из-за его высокой скорости. Кроме того, батарея из четырех пушек сможет вести гораздо более интенсивный и длительный огонь, чем ракетные установки, которым требуется больше времени на перезарядку.
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, проект SLRC — не что иное, как попытка создать некий максимально дешевый аналог российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" и "Точка-У". Стоящая на вооружении армии США бикалиберная установка на базе системы залпового огня HIMARS заметно уступает им по дальности и точности.
"В SLRC важно, чтобы боеприпас имел мощную боевую часть и двигался с гиперзвуковой скоростью, — указывает эксперт. — Однако обычный артиллерийский снаряд не способен лететь на тысячу миль — он в любом случае должен превратиться в ракету".
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-М во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами

Главный калибр Хусейна

Примечательно, что в мире уже были попытки создания сверхмощных артиллерийских систем, способных стрелять на сотни километров. Причем подобное оружие разрабатывали еще в 1980-х по инициативе злейшего врага США — Саддама Хусейна.
Считается, что к проекту самой дальнобойной в истории пушки "Большой Вавилон" иракцы привлекли канадского инженера Джеральда Булла, которого называли гением артиллерии. Он сконструировал суперорудие со стволом длиной сто шестьдесят метров и диаметром в метр.
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Предполагалось, что стационарная "пушка" сможет вести огонь шестисоткилограммовыми снарядами или двухтонными реактивными боеприпасами на расстояние более тысячи километров. Кроме того, "Вавилон" был способен запускать двухсоткилограммовые космические спутники на орбиту Земли.
Завершить задуманное не удалось — разработчики успели испытать только уменьшенный прототип калибра 350 миллиметров. В 1990-м конструктора Булла застрелили в его квартире в Брюсселе. Убийц не нашли. А вскоре после этого американцы вторглись в Ирак.
Несколько секций ствола суперпушки, конфискованных при транспортировке из Европы в Ирак, хранятся сейчас в британском Королевском музее оружия в Портсмуте. Перевозчик выдавал их за трубы для нефтемагистрали.
CC0 / / Две секции пушки "Большой Вавилон"
Две секции пушки Большой Вавилон - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
CC0 / /
Две секции пушки "Большой Вавилон"
 
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РоссияАлексей ЛеонковАрмия СШАИскандерСШАПентагонБезопасностьВ мире
 
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