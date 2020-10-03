https://ria.ru/20201003/smartfon-1578137862.html

Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать

В любом смартфоне существует ряд настроек, которые не рекомендуется трогать пользователям. В противном случае можно случайно отключить жизненно необходимые для... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T02:24

2020-10-03T02:24

2020-10-03T02:24

роскачество

google android

apple ios

технологии

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. </strong>В любом смартфоне существует ряд настроек, которые не рекомендуется трогать пользователям. В противном случае можно случайно отключить жизненно необходимые для работы смартфона системы или потерять гарантию на устройство, рассказал <a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201003/832107077.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> руководитель центра цифровой экспертизы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a>" Антон Куканов.Не стоит использовать Jailbreak (на <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a>) и root-доступ (на <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>), которые позволяют получить расширенные административные права и полный доступ к файловой системе, отмечает Куканов.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, google android, apple ios, технологии