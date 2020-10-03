https://ria.ru/20201003/slavina-1578137961.html

В Нижнем Новгороде у МВД покончила с собой главред местного издания

Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у здания местного главка МВД. Об этом РИА Новости сообщил координатор... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T02:54

2020-10-03T02:54

2020-10-03T06:36

россия

следственный комитет россии (ск рф)

яблоко

нижегородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у здания местного главка МВД. Об этом РИА Новости сообщил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.Личность погибшей подтвердили в региональном СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Заявление о намерении свести счеты с жизньюЗа час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеет под собой никаких оснований".Реакция парламентариев и журналистовГибель главреда нижегородского издания "Коза Пресс" Ирины Славиной является трагедией, должна быть проведена тщательная проверка причин произошедшего, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии по информационной политике <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bashkin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Башкин</a>.Сенатор отметил, что в подобных случаях всегда проводится тщательная проверка причин произошедшего, чтобы понять, не было ли внешних факторов или чьего-либо воздействия, которые могли довести до самоубийства.Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a> выразил соболезнования родным и близким журналистки Ирины Славиной.Главный редактор "Эха Москвы" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a> попросил генерального прокурора <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Краснова</a> провести проверку по факту гибели Славиной, соответствующее обращение опубликовано на <a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank">сайте радиостанции</a>.Поводом для проведения проверки, по словам Венедиктова, служит предсмертная запись, оставленная журналисткой на личной странице в Facebook. "В связи с данными обстоятельствами, прошу рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела по статье 110 УК РФ", - указано в обращении Венедиктова.Председатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_JAbloko/" target="_blank" data-auto="true">Яблоко</a>" <a href="http://ria.ru/person_nikolay-rybakov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Рыбаков</a> также попросил Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.По его словам, он был знаком со Славиной – "она настоящий журналист и человек, такая, какими должны быть люди". "Соболезнования мужу Ирины, родным, близким", - добавил он.

https://ria.ru/20201002/samoubiystvo-1578132608.html

Серёга- РУ Ещё одна больная на голову, за то сколько вони раздуют либералы, сколько вони. Венедиктов вон, уже раздаёт всем министрам указания, кому и что делать. 344

gangster 122 напрасно она это сделала, порядочный, должно быть , была человек.подобными актами этим СК, у которых не то что бы глаза обморожены, но и вообще людьми назвать сложно ничего не докажешь, хоть всей деревней удавитесь. им же еще и меньше работы будет. 144

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россия

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), яблоко, нижегородская область, происшествия