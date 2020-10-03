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https://ria.ru/20201003/sindrom-1578157366.html
Опасный детский синдром при коронавирусе обнаружили у взрослых
Американские ученые обнаружили у взрослых острый воспалительный синдром, который ранее находили у детей и связывали с COVID-19. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T17:59
2020-10-03T21:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Американские ученые обнаружили у взрослых острый воспалительный синдром, который ранее находили у детей и связывали с COVID-19.Об этом <a href="https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6940e1.htm?s_cid=mm6940e1_w#contribAff" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщают</a> Центры по контролю и профилактике заболеваний <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (CDC).Отмечается, что у переболевших COVID-19 взрослых людей может проявляться воспалительный синдром MIS-A, являющийся тяжелым осложнением коронавируса у детей и подростков. У заболевших, не имевших острых респираторных заболеваний, возникали проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Речь идет об аритмии и болях в животе. Специалисты подробно описали 16 случаев, зафиксированных в США и Британии у пациентов в возрасте 21-50 лет. У всех обнаружили аритмию, у 12 человек была повышенная температура, и только у восьми из них были респираторные симптомы. В итоге десять пациентов попали в реанимацию, двое умерли. Ученые пока не смогли выяснить, сколько времени проходит между заражением коронавирусом и возникновением MIS-A. Поэтому пока невозможно понять, являются ли это симптомы тяжелой формы COVID-19, или это "постинфекционный процесс". Отмечается, что у пациентов, сообщивших о типичных симптомах COVID-19 до появления MIS-A, синдром возникал в среднем через две-пять недель.По последним данным, с начала пандемии коронавирусом заразились более 34 миллионов человек во всем мире. Свыше миллиона погибли. Наиболее подвержены инфекции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>. В России выявлено почти 1,2 миллиона случаев заболевания. Более 970 тысяч человек выздоровели, 21 тысяча скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20201002/lockdown-1578118743.html
Да хватит уже жути гнать и так уже страшно, охота просто лечь и умереть лишь бы короновирусом не заразиться
215
Очень интересно, расскажите нам ещё побольше чем болеют бомжи? И отдайте бомжам наши деньги. И научите бомжей русскому языку. И отправьте бомжей отдыхать. И ещё что-нибудь придумайте для бомжей специальное.
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сша
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Опасный детский синдром при коронавирусе обнаружили у взрослых

17:59 03.10.2020 (обновлено: 21:03 03.10.2020)
 
© РИА Новости . Илья ПиталевМедицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американские ученые обнаружили у взрослых острый воспалительный синдром, который ранее находили у детей и связывали с COVID-19.
Об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Отмечается, что у переболевших COVID-19 взрослых людей может проявляться воспалительный синдром MIS-A, являющийся тяжелым осложнением коронавируса у детей и подростков.
У заболевших, не имевших острых респираторных заболеваний, возникали проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Речь идет об аритмии и болях в животе.
Специалисты подробно описали 16 случаев, зафиксированных в США и Британии у пациентов в возрасте 21-50 лет. У всех обнаружили аритмию, у 12 человек была повышенная температура, и только у восьми из них были респираторные симптомы. В итоге десять пациентов попали в реанимацию, двое умерли.
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Ученые пока не смогли выяснить, сколько времени проходит между заражением коронавирусом и возникновением MIS-A. Поэтому пока невозможно понять, являются ли это симптомы тяжелой формы COVID-19, или это "постинфекционный процесс". Отмечается, что у пациентов, сообщивших о типичных симптомах COVID-19 до появления MIS-A, синдром возникал в среднем через две-пять недель.
По последним данным, с начала пандемии коронавирусом заразились более 34 миллионов человек во всем мире. Свыше миллиона погибли. Наиболее подвержены инфекции США, Индия и Бразилия. В России выявлено почти 1,2 миллиона случаев заболевания. Более 970 тысяч человек выздоровели, 21 тысяча скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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