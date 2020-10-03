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Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима
В Концертном зале имени Чайковского в Москве выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, учреждению грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщил журналистам в... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T19:48
2020-10-03T19:54
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> В Концертном зале имени Чайковского в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, учреждению грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщил журналистам в субботу главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.Он уточнил, что в отношении культурного учреждения будут применены штрафные санкции. "По итогам данного обследования будет составлен административный протокол в отношении концертного зала, который предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - пояснил Поповский.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва

Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима

19:48 03.10.2020 (обновлено: 19:54 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКонцертный зал имени П. И. Чайковского
Концертный зал имени П. И. Чайковского - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Концертном зале имени Чайковского в Москве выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, учреждению грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщил журналистам в субботу главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.

"Силами инспекторов ОАТИ проведено обследование зала имени Чайковского на предмет выявления нарушений, связанных с отсутствием средств индивидуальной защиты. В ходе обследования установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях", - сказал Поповский.

Он уточнил, что в отношении культурного учреждения будут применены штрафные санкции. "По итогам данного обследования будет составлен административный протокол в отношении концертного зала, который предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - пояснил Поповский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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