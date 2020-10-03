https://ria.ru/20201003/shtraf-1578160820.html

Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима

В Концертном зале имени Чайковского в Москве выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, учреждению грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщил журналистам в... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T19:48

2020-10-03T19:48

2020-10-03T19:54

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> В Концертном зале имени Чайковского в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, учреждению грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщил журналистам в субботу главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.Он уточнил, что в отношении культурного учреждения будут применены штрафные санкции. "По итогам данного обследования будет составлен административный протокол в отношении концертного зала, который предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - пояснил Поповский.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201003/sindrom-1578157366.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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