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Московскому автосалону BMW грозит штраф за нарушения масочного режима

За нарушения перчаточно-масочного режима автосалону BMW на улице Зорге грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщил журналистам в субботу главный инспектор... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T15:11

2020-10-03T15:11

2020-10-03T15:11

авто

bmw ag

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> За нарушения перчаточно-масочного режима автосалону <a href="http://ria.ru/organization_BMW_AG/" target="_blank" data-auto="true">BMW</a> на улице Зорге грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщил журналистам в субботу главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Руслан Каюмов.Он отметил, что в отношении автосалона будут применены штрафные санкции. "В отношении юридического лица будут применены штрафные санкции в размере до 300 тысяч рублей", - пояснил инспектор.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, bmw ag, москва, происшествия