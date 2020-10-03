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Московскому автосалону BMW грозит штраф за нарушения масочного режима
За нарушения перчаточно-масочного режима автосалону BMW на улице Зорге грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщил журналистам в субботу главный инспектор... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T15:11
2020-10-03T15:11
авто
bmw ag
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> За нарушения перчаточно-масочного режима автосалону <a href="http://ria.ru/organization_BMW_AG/" target="_blank" data-auto="true">BMW</a> на улице Зорге грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщил журналистам в субботу главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Руслан Каюмов.Он отметил, что в отношении автосалона будут применены штрафные санкции. "В отношении юридического лица будут применены штрафные санкции в размере до 300 тысяч рублей", - пояснил инспектор.
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авто, bmw ag, москва, происшествия

Московскому автосалону BMW грозит штраф за нарушения масочного режима

15:11 03.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМенеджеры автосалона "Рольф" консультируют посетителя
Менеджеры автосалона Рольф консультируют посетителя - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За нарушения перчаточно-масочного режима автосалону BMW на улице Зорге грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщил журналистам в субботу главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов.
"Сегодня сотрудниками ОАТИ проводилось обследование территории автосалона BMW, расположенного по адресу: улица Зорге, дом 17. В ходе обследования выявлены следующие нарушения: отсутствие масок и перчаток как у посетителей, так и у сотрудников автосалона, также несоблюдение дистанции, отсутствие разметки по дистанцированию, отсутствие при входе санитайзеров", - рассказал Каюмов.
Он отметил, что в отношении автосалона будут применены штрафные санкции. "В отношении юридического лица будут применены штрафные санкции в размере до 300 тысяч рублей", - пояснил инспектор.
 
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