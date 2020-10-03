https://ria.ru/20201003/shaurya-1578150410.html

СМИ: Индия успешно испытала гиперзвуковую тактическую ракету "Шаурья"

Индия в субботу успешно провела испытания гиперзвуковой тактической ракеты малой дальности "Шаурья", сообщает издание Times of India со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T14:18

2020-10-03T14:18

2020-10-03T16:08

нарендра моди

брамос

индия

в мире

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> в субботу успешно провела испытания гиперзвуковой тактической ракеты малой дальности "Шаурья", сообщает издание <a href="https://timesofindia.indiatimes.com/" target="_blank">Times of India</a> со ссылкой на источники.Как сообщил собеседник издания, новая версия ракеты, которая может поражать цели на расстоянии около 800 километров, прошла успешные испытания и будет введена в состав стратегических сил в дополнение к одной из существующих ракет того же класса.На последнем этапе, приближаясь к цели, ракета движется с гиперзвуковой скоростью, отметили собеседники издания. Они добавили, что новая версия ракеты будет легче и проще в эксплуатации по сравнению с существующей.Организация оборонных исследований и разработок, которая стремится к достижению полной самообеспеченности в области стратегических ракет, активизировала усилия после призыва премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Narendra_Modi/" target="_blank" data-auto="true">Нарендры Моди</a> сделать Индию самодостаточной в области оборонного сектора.Ранее Индия успешно провела испытания модернизированной сверхзвуковой крылатой ракеты <a href="http://ria.ru/product_Bramos_2/" target="_blank" data-auto="true">BrahMos</a>, способной теперь поражать цели на расстоянии свыше 400 километров, что более чем на 100 километров превосходит предыдущие показатели.

https://ria.ru/20200914/raketa-1577189064.html

https://ria.ru/20200826/raketa-1576315323.html

Николай Ефимов бред. нет у них таких технологий. это типа они так китайцев пугают, у сша еще нет таких технологий, откуда у индусов где люди до сих пор живут в лачугах и ездят на велосипедах 80-х годов 15

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индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нарендра моди, брамос, индия, в мире