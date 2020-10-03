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https://ria.ru/20201003/shaurya-1578150410.html
СМИ: Индия успешно испытала гиперзвуковую тактическую ракету "Шаурья"
Индия в субботу успешно провела испытания гиперзвуковой тактической ракеты малой дальности "Шаурья", сообщает издание Times of India со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T14:18
2020-10-03T16:08
нарендра моди
брамос
индия
в мире
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> в субботу успешно провела испытания гиперзвуковой тактической ракеты малой дальности "Шаурья", сообщает издание <a href="https://timesofindia.indiatimes.com/" target="_blank">Times of India</a> со ссылкой на источники.Как сообщил собеседник издания, новая версия ракеты, которая может поражать цели на расстоянии около 800 километров, прошла успешные испытания и будет введена в состав стратегических сил в дополнение к одной из существующих ракет того же класса.На последнем этапе, приближаясь к цели, ракета движется с гиперзвуковой скоростью, отметили собеседники издания. Они добавили, что новая версия ракеты будет легче и проще в эксплуатации по сравнению с существующей.Организация оборонных исследований и разработок, которая стремится к достижению полной самообеспеченности в области стратегических ракет, активизировала усилия после призыва премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Narendra_Modi/" target="_blank" data-auto="true">Нарендры Моди</a> сделать Индию самодостаточной в области оборонного сектора.Ранее Индия успешно провела испытания модернизированной сверхзвуковой крылатой ракеты <a href="http://ria.ru/product_Bramos_2/" target="_blank" data-auto="true">BrahMos</a>, способной теперь поражать цели на расстоянии свыше 400 километров, что более чем на 100 километров превосходит предыдущие показатели.
https://ria.ru/20200914/raketa-1577189064.html
https://ria.ru/20200826/raketa-1576315323.html
бред. нет у них таких технологий. это типа они так китайцев пугают, у сша еще нет таких технологий, откуда у индусов где люди до сих пор живут в лачугах и ездят на велосипедах 80-х годов
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индия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
нарендра моди, брамос, индия, в мире

СМИ: Индия успешно испытала гиперзвуковую тактическую ракету "Шаурья"

14:18 03.10.2020 (обновлено: 16:08 03.10.2020)
 
© Фото : Ministry of DefenceИспытательный пуск ракеты "Шаурья"
Испытательный пуск ракеты Шаурья - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : Ministry of Defence
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт — РИА Новости. Индия в субботу успешно провела испытания гиперзвуковой тактической ракеты малой дальности "Шаурья", сообщает издание Times of India со ссылкой на источники.
Как сообщил собеседник издания, новая версия ракеты, которая может поражать цели на расстоянии около 800 километров, прошла успешные испытания и будет введена в состав стратегических сил в дополнение к одной из существующих ракет того же класса.
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На последнем этапе, приближаясь к цели, ракета движется с гиперзвуковой скоростью, отметили собеседники издания. Они добавили, что новая версия ракеты будет легче и проще в эксплуатации по сравнению с существующей.
Организация оборонных исследований и разработок, которая стремится к достижению полной самообеспеченности в области стратегических ракет, активизировала усилия после призыва премьер-министра Нарендры Моди сделать Индию самодостаточной в области оборонного сектора.
Ранее Индия успешно провела испытания модернизированной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, способной теперь поражать цели на расстоянии свыше 400 километров, что более чем на 100 километров превосходит предыдущие показатели.
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Нарендра МодиБрамосИндияВ мире
 
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