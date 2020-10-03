https://ria.ru/20201003/rubl-1578138876.html

Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады

Ослабление рубля, произошедшее в последние месяцы, может привести к замедлению процесса уменьшения кредитных ставок, а в некоторых случаях - и к их росту, в то... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T07:15

2020-10-03T07:15

2020-10-03T07:15

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_70a6950f20d444f87f2d192b1e59e804.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Ослабление рубля, произошедшее в последние месяцы, может привести к замедлению процесса уменьшения кредитных ставок, а в некоторых случаях - и к их росту, в то же время банки могут перестать снижать и ставки по вкладам, считают опрошенные РИА Новости эксперты.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>, курс рубля в сентябре потерял к доллару 3,56 рубля и к евро – 2,67 рубля, при этом за квартал российская валюта упала к доллару на 6,3 рубля, к евро – на 11,05 рубля.В то же время, по его словам, из-за ослабления российской валюты ставки по рублевым вкладам могут перестать снижаться, а в отдельных регионах, где высока конкуренция между кредитными организациями, могут даже немного вырасти.Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "<a href="http://ria.ru/organization_EHkspert_RA/" target="_blank" data-auto="true">Эксперт РА</a>" <a href="http://ria.ru/person_anton-tabakh/" target="_blank" data-auto="true">Антон Табах</a> уверен, что пока ослабление рубля явно на банковских продуктах не скажется. "Ликвидности банкам хватает, повышать ставки по депозитам в среднем (у отдельных банков могут быть свои резоны) им незачем. Кредиты и так достаточно дороги, скорее замедлится снижение стоимости кредитов по потребкредитам и ипотечным кредитам, которое активно шло после снижения ключевой ставки и стоимости фондирования", - считает он.Подорожание товаров, которые обычно покупают в кредит, на фоне ослабления рубля может снизить спрос на них, что косвенно снизит спрос и на ссуды, отмечает аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер. При этом какого-то заметного прямого влияния от ослабления рубля на банковские продукты эксперт не ждет. Директор группы финансовых институтов <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_Analiticheskoe_kreditnoe_rejjtingovoe_agentstvo_AKRA/" target="_blank" data-auto="true">АКРА</a> Валерий Пивень также поддерживает мнение, что из-за политики банков по девалютизации кредитов и вкладов, которая реализуется последние несколько лет, влияние ослабления национальной валюты на розничный бизнес банков будет незначительным.

https://ria.ru/20200829/kredity-1576459853.html

https://ria.ru/20200918/moshenniki-1577417992.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика