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https://ria.ru/20201003/rubl-1578138876.html
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Ослабление рубля, произошедшее в последние месяцы, может привести к замедлению процесса уменьшения кредитных ставок, а в некоторых случаях - и к их росту, в то... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T07:15
2020-10-03T07:15
россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Ослабление рубля, произошедшее в последние месяцы, может привести к замедлению процесса уменьшения кредитных ставок, а в некоторых случаях - и к их росту, в то же время банки могут перестать снижать и ставки по вкладам, считают опрошенные РИА Новости эксперты.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>, курс рубля в сентябре потерял к доллару 3,56 рубля и к евро – 2,67 рубля, при этом за квартал российская валюта упала к доллару на 6,3 рубля, к евро – на 11,05 рубля.В то же время, по его словам, из-за ослабления российской валюты ставки по рублевым вкладам могут перестать снижаться, а в отдельных регионах, где высока конкуренция между кредитными организациями, могут даже немного вырасти.Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "<a href="http://ria.ru/organization_EHkspert_RA/" target="_blank" data-auto="true">Эксперт РА</a>" <a href="http://ria.ru/person_anton-tabakh/" target="_blank" data-auto="true">Антон Табах</a> уверен, что пока ослабление рубля явно на банковских продуктах не скажется. "Ликвидности банкам хватает, повышать ставки по депозитам в среднем (у отдельных банков могут быть свои резоны) им незачем. Кредиты и так достаточно дороги, скорее замедлится снижение стоимости кредитов по потребкредитам и ипотечным кредитам, которое активно шло после снижения ключевой ставки и стоимости фондирования", - считает он.Подорожание товаров, которые обычно покупают в кредит, на фоне ослабления рубля может снизить спрос на них, что косвенно снизит спрос и на ссуды, отмечает аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер. При этом какого-то заметного прямого влияния от ослабления рубля на банковские продукты эксперт не ждет. Директор группы финансовых институтов <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_Analiticheskoe_kreditnoe_rejjtingovoe_agentstvo_AKRA/" target="_blank" data-auto="true">АКРА</a> Валерий Пивень также поддерживает мнение, что из-за политики банков по девалютизации кредитов и вкладов, которая реализуется последние несколько лет, влияние ослабления национальной валюты на розничный бизнес банков будет незначительным.
https://ria.ru/20200829/kredity-1576459853.html
https://ria.ru/20200918/moshenniki-1577417992.html
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россия, экономика

Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады

07:15 03.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ослабление рубля, произошедшее в последние месяцы, может привести к замедлению процесса уменьшения кредитных ставок, а в некоторых случаях - и к их росту, в то же время банки могут перестать снижать и ставки по вкладам, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
По данным Московской биржи, курс рубля в сентябре потерял к доллару 3,56 рубля и к евро – 2,67 рубля, при этом за квартал российская валюта упала к доллару на 6,3 рубля, к евро – на 11,05 рубля.
"Существенное влияние на ставки по банковским кредитам окажет рост кредитных рисков, поскольку рост стоимости импортных товаров снижает реальные доходы населения и оказывает давление на его платёжеспособность. Рост кредитных рисков банки вынуждены будут заложить в ставки, прежде всего, по необеспеченным кредитам. Если готовить о товарах, значительная часть которых покупается в кредит, то удорожание коснется автомобилей, поскольку даже в отечественных моделях высока доля импортных комплектующих", - говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.
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В то же время, по его словам, из-за ослабления российской валюты ставки по рублевым вкладам могут перестать снижаться, а в отдельных регионах, где высока конкуренция между кредитными организациями, могут даже немного вырасти.
Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах уверен, что пока ослабление рубля явно на банковских продуктах не скажется. "Ликвидности банкам хватает, повышать ставки по депозитам в среднем (у отдельных банков могут быть свои резоны) им незачем. Кредиты и так достаточно дороги, скорее замедлится снижение стоимости кредитов по потребкредитам и ипотечным кредитам, которое активно шло после снижения ключевой ставки и стоимости фондирования", - считает он.
Подорожание товаров, которые обычно покупают в кредит, на фоне ослабления рубля может снизить спрос на них, что косвенно снизит спрос и на ссуды, отмечает аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер. При этом какого-то заметного прямого влияния от ослабления рубля на банковские продукты эксперт не ждет. Директор группы финансовых институтов АКРА Валерий Пивень также поддерживает мнение, что из-за политики банков по девалютизации кредитов и вкладов, которая реализуется последние несколько лет, влияние ослабления национальной валюты на розничный бизнес банков будет незначительным.
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