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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/prognoz-1578165114.html
Вирусолог оценила прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России
Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Лариса Попович рассказала РБК, от чего зависит распространение коронавируса и насколько точно можно... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T22:20
2020-10-03T22:54
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лариса попович
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Popovich/" target="_blank" data-auto="true">Лариса Попович</a> рассказала <a href="https://www.rbc.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>, от чего зависит распространение коронавируса и насколько точно можно спрогнозировать последующие волны эпидемии. Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> заявил, что следующий всплеск заболеваемости COVID-19 будет слабее, чем тот, что зафиксировали весной и осенью этого года, и к следующему лету вирус заметно ослабнет."Такого рода прогнозы, на мой взгляд, делать некорректно. Просто для этого нет никаких данных, мы слишком мало знаем о том, по каким алгоритмам все развивается", — сказала специалист. Попович пояснила, что распространение инфекции зависит от разных факторов — погоды, поведения людей, сочетания с другими респираторными вирусами и коллективного иммунитета. "К сожалению, не очень понятно, кто именно в популяции будет подвержен этой инфекции и у кого она протекает бессимптомно, а у кого она будет тяжелой", — добавила она. Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего заразились более 34 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. В России зарегистрировано почти 1,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 970 тысяч выздоровели. <em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201003/sindrom-1578157366.html
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алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лариса попович, здоровье - общество, общество

Вирусолог оценила прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России

22:20 03.10.2020 (обновлено: 22:54 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена
Пассажиры Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Лариса Попович рассказала РБК, от чего зависит распространение коронавируса и насколько точно можно спрогнозировать последующие волны эпидемии.
Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил, что следующий всплеск заболеваемости COVID-19 будет слабее, чем тот, что зафиксировали весной и осенью этого года, и к следующему лету вирус заметно ослабнет.
"Такого рода прогнозы, на мой взгляд, делать некорректно. Просто для этого нет никаких данных, мы слишком мало знаем о том, по каким алгоритмам все развивается", — сказала специалист.
Попович пояснила, что распространение инфекции зависит от разных факторов — погоды, поведения людей, сочетания с другими респираторными вирусами и коллективного иммунитета.
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"К сожалению, не очень понятно, кто именно в популяции будет подвержен этой инфекции и у кого она протекает бессимптомно, а у кого она будет тяжелой", — добавила она.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего заразились более 34 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.
В России зарегистрировано почти 1,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 970 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлексей АграновскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Лариса ПоповичЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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