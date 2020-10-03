https://ria.ru/20201003/prognoz-1578165114.html

Вирусолог оценила прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Лариса Попович рассказала РБК, от чего зависит распространение коронавируса и насколько точно можно... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T22:20

2020-10-03T22:20

2020-10-03T22:54

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

лариса попович

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Popovich/" target="_blank" data-auto="true">Лариса Попович</a> рассказала <a href="https://www.rbc.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>, от чего зависит распространение коронавируса и насколько точно можно спрогнозировать последующие волны эпидемии. Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> заявил, что следующий всплеск заболеваемости COVID-19 будет слабее, чем тот, что зафиксировали весной и осенью этого года, и к следующему лету вирус заметно ослабнет."Такого рода прогнозы, на мой взгляд, делать некорректно. Просто для этого нет никаких данных, мы слишком мало знаем о том, по каким алгоритмам все развивается", — сказала специалист. Попович пояснила, что распространение инфекции зависит от разных факторов — погоды, поведения людей, сочетания с другими респираторными вирусами и коллективного иммунитета. "К сожалению, не очень понятно, кто именно в популяции будет подвержен этой инфекции и у кого она протекает бессимптомно, а у кого она будет тяжелой", — добавила она. Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего заразились более 34 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. В России зарегистрировано почти 1,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 970 тысяч выздоровели. <em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201003/sindrom-1578157366.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лариса попович, здоровье - общество, общество