В Госдуме призвали перевести ПДД в статус федерального закона
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правила дорожного движения (ПДД) имеет смысл перевести в статус федерального закона, чтобы они наиболее полно отражали требования к участникам дорожного движения и их права, считают депутаты Госдумы.
Глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил, что в настоящий момент правила дорожного движения устанавливаются постановлением правительства. Он напомнил, что фракция ЛДПР предлагала сделать специальный закон, который бы регулировал ПДД.
"Если и дальше будет такая чехарда с ПДД, когда будут в Минтрансе предлагать такие вещи, как предлагают, что, например, из-за нарушений ПДД на скутере или на самокате будут лишать права управлять автомобилем, то точно мы будем перевносить и требовать, чтобы все это было на уровне федерального закона".
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков также подчеркнул, что правила дорожного движения находятся в сфере компетенции правительства, а за депутатами лишь поправки в КоАП за нарушения ПДД. Он выступил за сведение правил дорожного движения и ФЗ "под одной крышей".
"В той же Белоруссии, ПДД - это федеральный закон. Белорусские и украинские ПДД – более соответствуют требованиям и рискам, чем наши. Там есть раздел "права участников дорожного движения". Наш документ надо серьезно дорабатывать".
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