https://ria.ru/20201003/pravila-1578139906.html

В Госдуме призвали перевести ПДД в статус федерального закона

Правила дорожного движения (ПДД) имеет смысл перевести в статус федерального закона, чтобы они наиболее полно отражали требования к участникам дорожного... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T08:41

2020-10-03T08:41

2020-10-03T08:41

россия

ярослав нилов

авто

гибдд мвд рф

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Правила дорожного движения (ПДД) имеет смысл перевести в статус федерального закона, чтобы они наиболее полно отражали требования к участникам дорожного движения и их права, считают депутаты Госдумы.Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a> отметил, что в настоящий момент правила дорожного движения устанавливаются постановлением правительства. Он напомнил, что фракция <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> предлагала сделать специальный закон, который бы регулировал ПДД.Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лысаков</a> также подчеркнул, что правила дорожного движения находятся в сфере компетенции правительства, а за депутатами лишь поправки в КоАП за нарушения ПДД. Он выступил за сведение правил дорожного движения и ФЗ "под одной крышей".

https://ria.ru/20200930/parkovka-1577985901.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ярослав нилов, авто, гибдд мвд рф, госдума рф, общество