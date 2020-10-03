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В Госдуме призвали перевести ПДД в статус федерального закона
Правила дорожного движения (ПДД) имеет смысл перевести в статус федерального закона, чтобы они наиболее полно отражали требования к участникам дорожного... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T08:41
2020-10-03T08:41
россия
ярослав нилов
авто
гибдд мвд рф
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Правила дорожного движения (ПДД) имеет смысл перевести в статус федерального закона, чтобы они наиболее полно отражали требования к участникам дорожного движения и их права, считают депутаты Госдумы.Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a> отметил, что в настоящий момент правила дорожного движения устанавливаются постановлением правительства. Он напомнил, что фракция <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> предлагала сделать специальный закон, который бы регулировал ПДД.Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лысаков</a> также подчеркнул, что правила дорожного движения находятся в сфере компетенции правительства, а за депутатами лишь поправки в КоАП за нарушения ПДД. Он выступил за сведение правил дорожного движения и ФЗ "под одной крышей".
https://ria.ru/20200930/parkovka-1577985901.html
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россия, ярослав нилов, авто, гибдд мвд рф, госдума рф, общество

В Госдуме призвали перевести ПДД в статус федерального закона

08:41 03.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждение о соблюдении скоростного режима
Предупреждение о соблюдении скоростного режима - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правила дорожного движения (ПДД) имеет смысл перевести в статус федерального закона, чтобы они наиболее полно отражали требования к участникам дорожного движения и их права, считают депутаты Госдумы.
Глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил, что в настоящий момент правила дорожного движения устанавливаются постановлением правительства. Он напомнил, что фракция ЛДПР предлагала сделать специальный закон, который бы регулировал ПДД.

"Если и дальше будет такая чехарда с ПДД, когда будут в Минтрансе предлагать такие вещи, как предлагают, что, например, из-за нарушений ПДД на скутере или на самокате будут лишать права управлять автомобилем, то точно мы будем перевносить и требовать, чтобы все это было на уровне федерального закона".

Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Ярослав Нилов
Депутат Госдумы
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков также подчеркнул, что правила дорожного движения находятся в сфере компетенции правительства, а за депутатами лишь поправки в КоАП за нарушения ПДД. Он выступил за сведение правил дорожного движения и ФЗ "под одной крышей".

"В той же Белоруссии, ПДД - это федеральный закон. Белорусские и украинские ПДД – более соответствуют требованиям и рискам, чем наши. Там есть раздел "права участников дорожного движения". Наш документ надо серьезно дорабатывать".

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков
Вячеслав Лысаков
Депутат Госдумы
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РоссияЯрослав НиловАвтоГИБДД МВД РФГосдума РФОбщество
 
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