https://ria.ru/20201003/pkhuket-1578092163.html

На Пхукете ищут таланты и ждут мотоциклистов

Вице-мэр Патонга Бунма Ебсаб объявил о проведении в городе мотофестиваля Patong Beach Bike Week и конкурса талантов Patong City Never Give up Challenge 2020,... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T21:42

2020-10-03T21:42

2020-10-03T21:42

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Вице-мэр Патонга Бунма Ебсаб объявил о проведении в городе мотофестиваля Patong Beach Bike Week и конкурса талантов Patong City Never Give up Challenge 2020, <a href="https://www.novostiphuketa.com/v-patonge-proydut-konkurs-talantov-i-motofestival-13867.php" target="_blank">сообщает</a> газета "Новости Пхукета".Мероприятия направлены на стимулирование внутреннего туризма на фоне коронавирусного кризиса.Основные этапы поиска талантов будут проходить каждую субботу, а финал состоится 31 октября.Победителю вручат 100 тысяч бат, призы за второе и третье места – 40 и 20 тысяч бат соответственно. Еще по 10 тысяч бат получат выигравшие в специальных номинациях, таких как выбор публики, выбор медиа, выбор наставников и так далее.Поддерживающие мероприятие отели и рестораны также вручат лучшим участникам различные ваучеры на сумму в 200 тысяч бат.Мотофестиваль Patong Beach Bike Week назначен на 1-8 ноября.

https://ria.ru/20201002/mayaki-1577961477.html

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таиланд

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд