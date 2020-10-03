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На Пхукете ищут таланты и ждут мотоциклистов
Вице-мэр Патонга Бунма Ебсаб объявил о проведении в городе мотофестиваля Patong Beach Bike Week и конкурса талантов Patong City Never Give up Challenge 2020,... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T21:42
2020-10-03T21:42
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Вице-мэр Патонга Бунма Ебсаб объявил о проведении в городе мотофестиваля Patong Beach Bike Week и конкурса талантов Patong City Never Give up Challenge 2020, <a href="https://www.novostiphuketa.com/v-patonge-proydut-konkurs-talantov-i-motofestival-13867.php" target="_blank">сообщает</a> газета "Новости Пхукета".Мероприятия направлены на стимулирование внутреннего туризма на фоне коронавирусного кризиса.Основные этапы поиска талантов будут проходить каждую субботу, а финал состоится 31 октября.Победителю вручат 100 тысяч бат, призы за второе и третье места – 40 и 20 тысяч бат соответственно. Еще по 10 тысяч бат получат выигравшие в специальных номинациях, таких как выбор публики, выбор медиа, выбор наставников и так далее.Поддерживающие мероприятие отели и рестораны также вручат лучшим участникам различные ваучеры на сумму в 200 тысяч бат.Мотофестиваль Patong Beach Bike Week назначен на 1-8 ноября.
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туризм, туристы, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд

На Пхукете ищут таланты и ждут мотоциклистов

21:42 03.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вице-мэр Патонга Бунма Ебсаб объявил о проведении в городе мотофестиваля Patong Beach Bike Week и конкурса талантов Patong City Never Give up Challenge 2020, сообщает газета "Новости Пхукета".
Мероприятия направлены на стимулирование внутреннего туризма на фоне коронавирусного кризиса.
Основные этапы поиска талантов будут проходить каждую субботу, а финал состоится 31 октября.
Победителю вручат 100 тысяч бат, призы за второе и третье места – 40 и 20 тысяч бат соответственно. Еще по 10 тысяч бат получат выигравшие в специальных номинациях, таких как выбор публики, выбор медиа, выбор наставников и так далее.
Поддерживающие мероприятие отели и рестораны также вручат лучшим участникам различные ваучеры на сумму в 200 тысяч бат.
Мотофестиваль Patong Beach Bike Week назначен на 1-8 ноября.
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