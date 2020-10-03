https://ria.ru/20201003/pkhuket-1578092163.html
На Пхукете ищут таланты и ждут мотоциклистов
Вице-мэр Патонга Бунма Ебсаб объявил о проведении в городе мотофестиваля Patong Beach Bike Week и конкурса талантов Patong City Never Give up Challenge 2020,... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T21:42
2020-10-03T21:42
2020-10-03T21:42
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749564_0:207:2906:1842_1400x0_80_0_0_6c1b0221a6a51fa75cb6f9a92dcaf430.jpg
<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Вице-мэр Патонга Бунма Ебсаб объявил о проведении в городе мотофестиваля Patong Beach Bike Week и конкурса талантов Patong City Never Give up Challenge 2020, <a href="https://www.novostiphuketa.com/v-patonge-proydut-konkurs-talantov-i-motofestival-13867.php" target="_blank">сообщает</a> газета "Новости Пхукета".Мероприятия направлены на стимулирование внутреннего туризма на фоне коронавирусного кризиса.Основные этапы поиска талантов будут проходить каждую субботу, а финал состоится 31 октября.Победителю вручат 100 тысяч бат, призы за второе и третье места – 40 и 20 тысяч бат соответственно. Еще по 10 тысяч бат получат выигравшие в специальных номинациях, таких как выбор публики, выбор медиа, выбор наставников и так далее.Поддерживающие мероприятие отели и рестораны также вручат лучшим участникам различные ваучеры на сумму в 200 тысяч бат.Мотофестиваль Patong Beach Bike Week назначен на 1-8 ноября.
https://ria.ru/20201002/mayaki-1577961477.html
пхукет (остров)
таиланд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749564_88:0:2819:2048_1400x0_80_0_0_252129f6406fd629919ba29bdb64c5b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Вице-мэр Патонга Бунма Ебсаб объявил о проведении в городе мотофестиваля Patong Beach Bike Week и конкурса талантов Patong City Never Give up Challenge 2020, сообщает
газета "Новости Пхукета".
Мероприятия направлены на стимулирование внутреннего туризма на фоне коронавирусного кризиса.
Основные этапы поиска талантов будут проходить каждую субботу, а финал состоится 31 октября.
Победителю вручат 100 тысяч бат, призы за второе и третье места – 40 и 20 тысяч бат соответственно. Еще по 10 тысяч бат получат выигравшие в специальных номинациях, таких как выбор публики, выбор медиа, выбор наставников и так далее.
Поддерживающие мероприятие отели и рестораны также вручат лучшим участникам различные ваучеры на сумму в 200 тысяч бат.
Мотофестиваль Patong Beach Bike Week назначен на 1-8 ноября.