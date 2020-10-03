https://ria.ru/20201003/pelmeni-1578151493.html
Звезда “Уральских пельменей” порадовал поклонников необычным образом
Участник команды КВН “Уральские пельмени” Андрей Рожков опубликовал новое видео в Instagram и удивил фанатов своим “преображением”. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T14:48
2020-10-03T14:48
2020-10-03T14:48
шоубиз
уральские пельмени
квн
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Участник команды КВН “Уральские пельмени” Андрей Рожков опубликовал новое видео в <a href="https://www.instagram.com/rozhkovandrey_official/?hl=ru">Instagram</a> и удивил фанатов своим “преображением”.В кадре кавээнщик появился в образе арабского шейха. При этом Рожков позвал замуж свою коллегу по шоу Илану Юрьеву. Подписчики оценили забавный ролик и шуточную смену имиджа шоумена.“Рожков, вы лучший”, - сообщила e_kalnik.“Прикольный образ, но цвет глаз не как у шейха”, - отметила slonenok2008olchik.“Высший класс, высший пилотаж”, - похвалил alekseimyasnikov735.“Спасибо за настроение хорошее и за ваш талант! Передавайте привет родным и друзьям, здоровья Вам и успехов!!!” - поблагодарила aksionova2643.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уральские пельмени, квн
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости
. Участник команды КВН “Уральские пельмени” Андрей Рожков опубликовал новое видео в Instagram
и удивил фанатов своим “преображением”.
В кадре кавээнщик появился в образе арабского шейха. При этом Рожков позвал замуж свою коллегу по шоу Илану Юрьеву.
“Будьте бдительны! В Москве орудует арабский шейх! Всем девушкам хороших женихов, а остальным хорошего настроения!” - подписал он пост.
Подписчики оценили забавный ролик и шуточную смену имиджа шоумена.
“Рожков, вы лучший”, - сообщила e_kalnik.
“Прикольный образ, но цвет глаз не как у шейха”, - отметила slonenok2008olchik.
“Высший класс, высший пилотаж”, - похвалил alekseimyasnikov735.
“Спасибо за настроение хорошее и за ваш талант! Передавайте привет родным и друзьям, здоровья Вам и успехов!!!” - поблагодарила aksionova2643.