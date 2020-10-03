Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201003/pelmeni-1578151493.html
Звезда “Уральских пельменей” порадовал поклонников необычным образом
Участник команды КВН “Уральские пельмени” Андрей Рожков опубликовал новое видео в Instagram и удивил фанатов своим “преображением”. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T14:48
2020-10-03T14:48
шоубиз
уральские пельмени
квн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148991/59/1489915929_0:300:5760:3540_1400x0_80_0_0_71fb34dc38a1ff4fbce05a8ca0fd8fb8.jpg
<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Участник команды КВН “Уральские пельмени” Андрей Рожков опубликовал новое видео в <a href="https://www.instagram.com/rozhkovandrey_official/?hl=ru">Instagram</a> и удивил фанатов своим “преображением”.В кадре кавээнщик появился в образе арабского шейха. При этом Рожков позвал замуж свою коллегу по шоу Илану Юрьеву. Подписчики оценили забавный ролик и шуточную смену имиджа шоумена.“Рожков, вы лучший”, - сообщила e_kalnik.“Прикольный образ, но цвет глаз не как у шейха”, - отметила slonenok2008olchik.“Высший класс, высший пилотаж”, - похвалил alekseimyasnikov735.“Спасибо за настроение хорошее и за ваш талант! Передавайте привет родным и друзьям, здоровья Вам и успехов!!!” - поблагодарила aksionova2643.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148991/59/1489915929_320:0:5440:3840_1400x0_80_0_0_4db44b407ef50689b45b4e7a40dc2a0f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уральские пельмени, квн

Звезда “Уральских пельменей” порадовал поклонников необычным образом

14:48 03.10.2020
 
© Фото : PR-агентство iMarsАндрей Рожков на премьере фильма "Везучий случай!" (режиссер Роман Самгин, 2016)
Андрей Рожков на премьере фильма Везучий случай! (режиссер Роман Самгин, 2016) - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : PR-агентство iMars
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Участник команды КВН “Уральские пельмени” Андрей Рожков опубликовал новое видео в Instagram и удивил фанатов своим “преображением”.
В кадре кавээнщик появился в образе арабского шейха. При этом Рожков позвал замуж свою коллегу по шоу Илану Юрьеву.
“Будьте бдительны! В Москве орудует арабский шейх! Всем девушкам хороших женихов, а остальным хорошего настроения!” - подписал он пост.
Подписчики оценили забавный ролик и шуточную смену имиджа шоумена.
“Рожков, вы лучший”, - сообщила e_kalnik.
“Прикольный образ, но цвет глаз не как у шейха”, - отметила slonenok2008olchik.
“Высший класс, высший пилотаж”, - похвалил alekseimyasnikov735.
“Спасибо за настроение хорошее и за ваш талант! Передавайте привет родным и друзьям, здоровья Вам и успехов!!!” - поблагодарила aksionova2643.
 
Обсудить0
ШоубизУральские пельмениКВН
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07СМИ сообщило о вооруженном нападении на бар в Мехико, есть погибшие
02:03Заболевший COVID-19 Трамп обратился к американцам
02:02Ереван показал кадры отступления азербайджанского подразделения
02:01Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам
02:00В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок
01:49Источник сообщил о вероятной гибели пяти военных при взрыве в Афганистане
01:14Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
01:08Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды
00:56В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа
00:49Лидер НКР рассказал об улучшении позиций армии Карабаха
00:41В работе Telegram произошел сбой
00:33Песков озвучил условие для отправки российских миротворцев в Карабах
00:18Лидер республиканцев в сенате США рассказал о самочувствии Трампа
23:53Пашинян заявил Меркель об участии Турции и наемников в боях в Карабахе
23:41В Баку заявили об уничтожении четырех армянских танков в Карабахе
23:39В Британии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
23:21В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о миротворцах в Карабахе
23:04В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
22:35В Армении рассказали о ситуации на линии соприкосновения
22:20Вирусолог оценила прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России
Лента новостейМолния