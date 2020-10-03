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Семья погибшего в Турции россиянина намерена доказать вину отеля
Семья 58-летнего жителя Татарстана, получившего смертельную травму во время отдыха в Турции, считает виновной в произошедшем администрацию отеля и намерена до... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T09:43
2020-10-03T09:43
турция
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 3 окт - РИА Новости.</strong> Семья 58-летнего жителя Татарстана, получившего смертельную травму во время отдыха в Турции, считает виновной в произошедшем администрацию отеля и намерена до конца отстаивать эту позицию во всех инстанциях, сообщила РИА Новости дочь погибшего Наиля Мухаметшина.По словам девушки, администрация отеля вину в случившемся не признает и в расследовании его причин не заинтересовано. "К нам никто из руководства отеля не подходил, только менеджер. Владельцы отеля даже соболезнования не выразили. Мы сами поехали в жандармерию, написали заявление о произошедшем, наняли адвоката, только тогда началось расследование", - пояснила Мухаметшина, добавив, что постоянно находится в контакте с туроператором и российским генконсульством, которые следят за ситуацией и оказывают необходимую помощь.Ранее представитель генконсульства в Анталье сообщил РИА Новости, что правоохранительные органы <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> проводят расследование и выясняют обстоятельства произошедшего. Он также выразил надежду, что причины происшествия, повлекшего смерть российского гражданина, будут установлены в ближайшее время.В настоящее время тело погибшего, по информации его дочери, доставляется на родину. "Проблем с доставкой не возникло, слава богу. У нас страховой случай – страховка покрыла перевозку в Татарстан. Похороны, скорее всего, пройдут в воскресенье", - уточнила она.
https://ria.ru/20200912/smert-1577138462.html
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578106095.html
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турция, происшествия

Семья погибшего в Турции россиянина намерена доказать вину отеля

09:43 03.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Турции на катере в Анталье
Флаг Турции на катере в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 3 окт - РИА Новости. Семья 58-летнего жителя Татарстана, получившего смертельную травму во время отдыха в Турции, считает виновной в произошедшем администрацию отеля и намерена до конца отстаивать эту позицию во всех инстанциях, сообщила РИА Новости дочь погибшего Наиля Мухаметшина.
"Все произошло 28 сентября вечером, в нашем номере: папу придавило мансардное окно, которое автоматически спустилось, он задохнулся. Папа смотрел шоу, а там музыка громко играла, и видимо, он не услышал, что окно закрывается, и не успел отойти", - сказала она о произошедшем.
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По словам девушки, администрация отеля вину в случившемся не признает и в расследовании его причин не заинтересовано. "К нам никто из руководства отеля не подходил, только менеджер. Владельцы отеля даже соболезнования не выразили. Мы сами поехали в жандармерию, написали заявление о произошедшем, наняли адвоката, только тогда началось расследование", - пояснила Мухаметшина, добавив, что постоянно находится в контакте с туроператором и российским генконсульством, которые следят за ситуацией и оказывают необходимую помощь.
Ранее представитель генконсульства в Анталье сообщил РИА Новости, что правоохранительные органы Турции проводят расследование и выясняют обстоятельства произошедшего. Он также выразил надежду, что причины происшествия, повлекшего смерть российского гражданина, будут установлены в ближайшее время.
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В настоящее время тело погибшего, по информации его дочери, доставляется на родину. "Проблем с доставкой не возникло, слава богу. У нас страховой случай – страховка покрыла перевозку в Татарстан. Похороны, скорее всего, пройдут в воскресенье", - уточнила она.
"Конечно, мы будем требовать от отеля компенсацию через правоохранительные органы Турции, в соответствии с действующим законодательством. Для этого и адвоката наняли, чтобы все было честно. Мы уверены, что вина в случившемся - на отеле", - подчеркнула Мухаметшина.
 
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