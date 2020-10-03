https://ria.ru/20201003/osobennost-1578151406.html

Вирусолог назвал особенность следующего всплеска коронавируса в России

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru предположил, что следующий всплеск коронавируса в России будет слабее, чем весной РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T14:59

2020-10-03T14:59

2020-10-03T18:22

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

воз

бразилия

индия

сша

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Профессор МГУ, доктор биологических наук <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> в беседе с <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a> предположил, что следующий всплеск <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавируса в России</a> будет слабее, чем весной и осенью 2020 года.Он высказал мнение, что новый <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> в нашей популяции задержится надолго."Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет", — отметил Аграновский, предположив, что следующий резкий рост заболеваемости стоит ждать весной следующего года. Спад, по прогнозу вирусолога, не будет быстрым.Пандемия коронавирусной инфекции охватила почти весь мир. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, зарегистрировано более 34 миллионов случаев заболевания. Погибли более миллиона человек. Больше всего случаев COVID-19 выявлено в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В России с начала эпидемии выявлено более 1,2 миллиона заболевших коронавирусом, выздоровело почти 976 тысяч человек. Умер 21 251 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201003/maksimum-1578149128.html

yu yu Пока не будет массовой вакцинации будут всплески и истерика ! А её не будет ! Т.к. нужно минимум 12 млн. вакцин в месяц производить. А таких мощностей нет ! 67

andrew197473 Москву только и провакцинируют... А остальное население обойдётся. Выгоднее продавать за бугор, чем своим бесплатно делать... 55

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россия

бразилия

индия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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