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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/obstrel-1578141383.html
Минобороны Азербайджана опубликовало видео обстрела армянской техники
Министерство обороны Азербайджана опубликовало в YouTube видео обстрела военной техники Армении. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T09:44
2020-10-03T09:44
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
минобороны армении
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Министерство обороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> опубликовало в YouTube видео обстрела военной техники Армении. Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике </a>сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
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РИА Новости
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Минобороны Азербайджана опубликовало видео обстрела армянской техники

09:44 03.10.2020
 
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опубликовало в YouTube видео обстрела военной техники Армении.

"Ситуация на фронте остается напряженной. В течение ночи была пресечена боевая активность противника на различных направлениях фронта и ему был нанесен сокрушительный удар. Ожесточенные бои по всему фронту продолжаются", — отмечается в подписи к ролику.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".
В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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