https://ria.ru/20201003/obstrel-1578141383.html

Минобороны Азербайджана опубликовало видео обстрела армянской техники

Министерство обороны Азербайджана опубликовало в YouTube видео обстрела военной техники Армении. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T09:44

2020-10-03T09:44

2020-10-03T09:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

минобороны армении

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Министерство обороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> опубликовало в YouTube видео обстрела военной техники Армении. Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике </a>сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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