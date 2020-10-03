https://ria.ru/20201003/obedinenie-1578046407.html

Объединение ФРГ и ГДР (1990)

3 октября 1990 года вступил в силу Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T00:45

2020-10-03T00:45

2020-10-03T00:45

германская демократическая республика (гдр)

справки

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3 октября 1990 года вступил в силу <a href="https://clck.ru/R9rNd" target="_blank">Договор между ФРГ и ГДР</a> об установлении единства Германии.Вопрос о судьбе Германии, ее государственном устройстве и послевоенных границах являлся предметом обсуждения на встречах представителей ведущих стран-участниц антигитлеровской коалиции (СССР, Великобритании и США) в годы Второй мировой войны, в том числе на Тегеранской конференции 1943 года и Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года. После капитуляции Германии их позиция была окончательно согласована на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года и изложена в принятых на ней документах. Державы-победительницы договорились рассматривать Германию как единое экономическое и политическое целое, провести ее демилитаризацию, денацификацию, демократизацию и декартелизацию. Восточная граница Германии устанавливалась по рекам Одер и Западный Нейсе.В условиях "холодной войны" нарастание противоречий между СССР и западными союзниками, отход последних от выполнения ранее принятых решений по Германии и отказ от проведения совместного с СССР курса в германских делах привели к образованию в мае 1949 года на базе американской, британской и французской зон оккупации Федеративной Республики Германия и, в качестве ответного шага, к созданию на базе Советской зоны оккупации Германии в октябре 1949 года <a href="https://w.histrf.ru/articles/article/show/giermanskii_vopros_1945_1990" target="_blank">Германской Демократической Республики</a>.Между этими государствами была граница с особо усложненным режимом. Берлин был также поделен на Западный и Восточный. Главной преградой, разделявшей два государства, была Берлинская стена – укрепление, проходившее по государственной границе между ФРГ и ГДР. <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1420/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F" target="_blank">Падение Берлинской стены</a> 9 ноября 1989 года положило начало германскому объединению.Переговоры о возможности объединения ФРГ и ГДР и создания единого германского государства непрерывно, но безуспешно велись в течение сорока лет после окончания Второй мировой войны и возникновения на месте разгромленного Третьего рейха двух государств. Этому мешало много обстоятельств, в том числе такое существенное как противоположность социально-экономических и политических систем, на которых базировались эти два государства.Правительства ФРГ и ГДР, а также держав-победительниц – СССР, США, Великобритании и Франции, несших в соответствии с послевоенными урегулированиями ответственность за "Германию в целом" и обладавшие соответствующими контрольными правами, не могли договориться по ключевому вопросу – каким будет военно-политический статус объединенной Германии. Западные державы настаивали на ее интеграции в НАТО. Советский Союз выступал за то, чтобы объединенная Германия не входила ни в какие военно-политические блоки и имела <a href="https://mgimo.ru/about/news/experts/132057/" target="_blank">статус нейтрального</a> или неприсоединившегося государства. Уже в 1950-х годах было представлено несколько планов по объединению Германии, в том числе создание <a href="http://www.lawmix.ru/comm/969" target="_blank">конфедерации</a> двух немецких государств. Каждая из Германий декларировала в качестве <a href="https://megabook.ru/article/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8" target="_blank">основной своей цели</a> создание единой, независимой, демократической и миролюбивой Германии, но каждая из сторон могла пойти на такое объединение только на своих, неприемлемых для другой стороны условиях. "Немецкий вопрос" стал источником напряженности в Европе.Ситуация была частично нормализована в рамках "новой восточной политики" канцлера ФРГ (1969-1974) Вилли Брандта. Именно при Брандте ФРГ <a href="https://bigenc.ru/world_history/text/4728687" target="_blank">признала границы</a> по Одеру-Нейсе, присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства, согласилась на предоставление Западному Берлину статуса "вольного города" и прекратила действие доктрины Хальштейна (внешнеполитическая доктрина ФРГ в 1955-1970, направленная на изоляцию ГДР на международной арене). В 1972 году был подписан Договор об основах взаимоотношений двух немецких государств. ГДР и ФРГ признали друг друга и вступили в ООН как <a href="https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/nemetskiy-vopros-v-xxi-veke/" target="_blank">два разных государства</a>. В рамках усиленно развивавшихся с начала 1970-х годов "германо-германских отношений" правительство ФРГ начало диалог с руководством ГДР, интенсивно развивало "внутригерманские" экономические и культурные связи. Активную пропаганду идей германского единства вели радио и телевидение ФРГ, передачи которых принимались фактически на всей территории ГДР.После заключения соглашения ГДР и ФРГ о переходе к расширенному формату отношений (1987) вопрос об объединении "двух Германий" стал переходить в практическую плоскость. Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года ускорило сдвиги в решении вопроса. В ноябре 1989 года канцлер ФРГ (1982-1998) Гельмут Коль предложил схему поэтапного объединения двух немецких государств.1 февраля 1990 года премьер-министр ГДР (1989-1990) Ганс Модров выступил перед Народной палатой страны с концепцией германского единства, которая называлась "Германия – единое отечество". Конечной целью было провозглашение единого германского государства со столицей в Берлине. Был открыт путь к международно-политическому признанию неизбежности государственного объединения ГДР и ФРГ.В феврале 1990 года на совместной конференции блока НАТО и государств Варшавского договора в канадской Оттаве была достигнута принципиальная договоренность о <a href="https://his.1sept.ru/2003/23/1.htm" target="_blank">механизме "2+4"</a> – серии конференций, в заключение которой державы-союзницы по антигитлеровской коалиции должны были отказаться от своих прав победителей. В переговорах принимали участие с одной стороны – СССР, США, Великобритания и Франция, с другой – ФРГ и ГДР. Переговоры, в ходе которых были подписаны договоры, определившие условия объединения, прошли в четыре этапа: в Бонне, Берлине, Париже и Москве. Достигнутые между президентом СССР Михаилом Горбачевым и канцлером ФРГ Гельмутом Колем договоренности в июне 1990 года в Москве и на Северном Кавказе, открыли путь к завершению переговоров "шестерки". Президент СССР дал согласие на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе и на размещение на территории бывшей ГДР сил Бундесвера, не интегрированных в НАТО. Делегация ФРГ добилась также согласия советского руководства на полный государственный суверенитет объединенной Германии.Германская сторона обязалась не размещать иностранные войска НАТО, а также ядерное оружие и средства его доставки на территории бывшей ГДР и ограничить свои вооруженные силы 370 тысячами человек. Одновременно ФРГ обещала оказать <a href="https://idd.mid.ru/-/ob-ob-edinenii-germanii?redirect=https://idd.mid.ru:443/search%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D23403248%26_3_keywords%3D1990%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch&inheritRedirect=true" target="_blank">финансовую помощь</a> в выводе советских войск с территории Германии.<a href="http://ria.ru/world/20100831/270556808.html" target="_blank">31 августа 1990 года</a> в Берлине министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой (Договор об объединении). Согласно Договору, с осуществлением вступления Германской Демократической Республики в Федеративную согласно статье 23 Основного закона, 3 октября 1990 года земли Бранденбург, Мекленбург, Передняя Померания, Саксония, Саксония-Ангальт и Тюрингия стали землями Федеративной Республики Германии. Также было установлено, что <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/BJNR208890990.html" target="_blank">23 района Берлина</a> образуют "землю" Берлин, который является главным городом (столицей) Германии. Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, получивший название "2+4", был пописан в Москве 12 сентября 1990 года. Он определил, что объединенная Германия включает в себя территории ФРГ, ГДР и Западного Берлина. Тем самым были установлены окончательные границы Германии, отказавшейся от каких-либо территориальных притязаний. Объединенная Германия обрела полный <a href="http://ppt.ru/newstext.phtml?id=25893" target="_blank">суверенитет</a>.<a href="http://ria.ru/history/20070831/75877905.html" target="_blank">3 октября 1990 года</a> с 00 часов ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом.Ежегодно 3 октября отмечается в ФРГ как национальный праздник – День германского единства.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

германская демократическая республика (гдр)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германская демократическая республика (гдр), справки