https://ria.ru/20201003/nostalgiya-1578126896.html

"Это не помойка истории". Кто в Германии ностальгирует по ГДР

Тридцать лет назад, 3 октября 1990 года, на политической карте мира вместо двух государств — ФРГ и ГДР — образовалось одно. Вернее, Западная Германия... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T08:00

2020-10-03T08:00

2020-10-03T08:07

сара вагенкнехт

тюрингия

кпсс

ангела меркель

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Антон Лисицын.</strong> Тридцать лет назад, 3 октября 1990 года, на политической карте мира вместо двух государств — ФРГ и ГДР — образовалось одно. Вернее, Западная Германия присоединила к себе Восточную. Для большинства немцев это подарок судьбы — сама история улыбнулась разделенному народу. И все же "остальгию" — тоску по Германской Демократической Республике — испытывают многие. Чем объяснить такую любовь к социалистическому прошлому, разбиралось РИА Новости.Обманутые надежды"Если честно, почти никто не хотел бы вернуться в ГДР. Жизнь при социализме не сравнивают с нынешней, в единой Германии. Но люди из восточных земель сопоставляют, как идут дела у них и как — в западной части страны. На востоке заработок ниже, меньше возможностей найти работу по специальности. В этом все дело", — говорит уроженец Восточного Берлина Люка (фамилию попросил не указывать в связи с политической деятельностью).Различия между западом и востоком хоть и сглаживаются, но все же заметны, уверен Люка. Прежде всего в политике — жителей бывшей ГДР в этом бросает из стороны в сторону. "Посмотрите на Тюрингию. На выборах в 2019-м в местный парламент там прошли крайне правые. А до этого голосовали за левых — за Die Linke. Такое шараханье очень характерно", — отмечает собеседник агентства.В 1990-м для граждан ГДР наступало желанное будущее. Сара Вагенкнехт, возглавлявшая фракцию Die Linke в бундестаге, вспоминала в <a href="https://www.sahra-wagenknecht.de/de/article/2982.man-h%C3%A4tte-die-industrielle-substanz-erhalten-m%C3%BCssen.html" target="_blank">интервью</a>, что, как и многие, испытывала тогда большое воодушевление. Все произошло очень быстро. "На Западе этого никто не ожидал. И, например, во Франции, вероятно, тревожились, что Германия станет слишком большой и сильной", — говорила она.Увы, не все надежды оправдались. Канцлер Гельмут Коль обещал "цветущие пейзажи", но Вагенкнехт отметила: многим в возрасте 40 или 50 лет пришлось оставить профессию и они так и не смогли вернуть себе рабочие места.Политические шуткиПравительство осознает проблему. Накануне Дня германского единства опубликовали годовой отчет: показатели восточных регионов достигли почти 80 процентов от средних по стране. Но при этом 83% осси (так называют бывших гэдээровцев) и 59% весси (жители запада) не <a href="https://news.tut.by/world/702527.html" target="_blank">считают</a>, что объединение Германии завершено.Кто же выиграл от присоединения ГДР к ФРГ? На западе и востоке на этот вопрос отвечают по-разному. Сорок процентов весси уверены, что воссоединение было выгоднее их восточным соотечественникам, 30 процентов осси считают ровно наоборот.И далеко не всех устраивает то, что в итоге получилось. Осенью 2019-го, в преддверии очередной годовщины объединения Германии, издание Die Zeit опросило тысячу жителей земель, входивших в ГДР. Результаты <a href="https://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/Politik/Ostdeutschland-Mehrheit-findet-Schutz-vor-Willkuer-nicht-besser-als-in-DDR" target="_blank">оказались</a> парадоксальными. Так, 58% заявили, что не чувствуют себя более защищенными от произвола государства. А 52% не устроило то, как работает демократия в стране. Вместе с тем столько же опрошенных отметили: в целом их ожидания оправдались. Но 41% полагают, что свободы не прибавилось.Официальной точке зрения Берлина все это не очень соответствует. Так, на сайте "Демократия вместо диктатуры", созданном при поддержке уполномоченного по документам спецслужб ГДР, акценты расставлены по-другому.Там <a href="https://www.demokratie-statt-diktatur.de/" target="_blank">отмечается</a>, что конституция социалистической Германии гарантировала свободу слова, но в рамках "закона". "Политическая шутка, песня с подтекстом, критические замечания о правительстве на школьном дворе или на работе уже могли повлечь уголовное преследование", — уверяет сайт.Да и вряд ли кто-то когда-то всерьез называл ГДР царством свободы. До падения Берлинской стены люди убегали оттуда на запад. Если поймают — пять лет тюрьмы. А иногда пограничники стреляли на поражение. На выборах в 1990-м граждане ГДР проголосовали не за правящую СЕПГ (аналог КПСС), а за Христианско-демократический союз.Музей под открытым небомТем не менее "остальгия" — это факт. В Лейпциге действует <a href="https://nostalgiemuseum-leipzig.de/index.php/de/" target="_blank">музей</a>, который так и называется. В экспозиции — малолитражка "Трабант", символ восточногерманского автопрома, кухонный гарнитур из братской страны социалистического лагеря, банки консервов и советская радиола, фотоаппараты "Зенит" и "ФЭД".Жители бывшей ГДР ностальгируют по прошлому в соцсетях — есть соответствующие паблики. В объединении ветеранов Вооруженных сил Восточной Германии — Национальной народной армии — отмечают памятные даты, надевают форму ННА и напоминают, что армия, в которой они служили, ни на кого не нападала.Музей бывшей ГДР под открытым небом — часть столицы Германии. В самом центре Берлина, на площади Александерплац (названной так в честь русского императора Александра I во времена очередного русско-немецкого сближения) высится телевышка. До падения Берлинской стены жители ГДР поднимались туда, чтобы посмотреть в бинокль на Западный Берлин.Немецкий журналист, взобравшийся на 200-метровую башню в День германского единства год назад, <a href="https://www.rnd.de/politik/der-alexanderplatz-ist-der-wahre-platz-der-einheit-URXNPIWDDNHXBM5KQVBS5WEFGQ.html" target="_blank">отметил</a>, что сейчас с этой высоты уже не видно разницы между востоком и западом. Площадь Александерплац, которую он назвал символом единства, остается, по его словам, неуютной и грязной. Но грандиозной.Научный сотрудник Германского исторического института в Москве Матиас Уль обращает внимание на социологию. Канцлер ФРГ Ангела Меркель — как раз из осси. Но если взять картину в целом, то ситуация с элитами вызывает вопросы. "Прежде всего это касается экономики, военных и юстиции. Только 1,6 процента директоров компаний DAX (крупнейшие в ФРГ. — Прим. ред.) выходцы с востока, генералов — всего процент и ни одного федерального судьи", — перечисляет Уль.Даже в бывшей ГДР осси недостаточно представлены в верхах, продолжает историк. Последние остатки стены, разделившей Германию, рухнут, когда эта диспропорция исчезнет, говорит эксперт.Причины "остальгии" он видит в неудовлетворенности: многие осси недовольны тем, как их оценили в ФРГ. А ведь объединенная Германия немало заимствовала у ГДР."После воссоединения могло показаться, что все, связанное с ГДР, выбросили на помойку истории. Но многое привычное для востока распространилось на всю федеративную республику. Например, система детских садов, яслей, поликлиник, 12-летняя средняя школа, сохранение природных ареалов, гражданская конфирмация. Не говоря уже, конечно, о зеленой стрелке поворота. Она теперь на многих светофорах Германии", — чуть иронизирует историк.В последние годы наметилась обнадеживающая тенденция, добавляет он. В восточные земли с западных переехало больше людей, чем наоборот. И это свидетельство того, что образ "отсталого востока" медленно, но верно уходит из сознания запада.

тюрингия

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сара вагенкнехт, тюрингия, кпсс, ангела меркель, германия, берлин (город), в мире