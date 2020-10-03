https://ria.ru/20201003/nogti-1578158482.html

“Не ожидала от вас”: ногти Егора Крида шокировали поклонников

РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T18:37

2020-10-03T18:37

2020-10-03T18:37

шоубиз

россия

егор крид

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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Певец <a href="http://ria.ru/person_Egor_Krid/" target="_blank" data-auto="true">Егор Крид</a> опубликовал в Instagram новое видео, которое возмутило его поклонников.На размещенных кадрах исполнитель снимает сам себя и спрашивает у подписчиков, как ему больше идет - с бородой или без. Однако внимание фолловеров привлекло не это, а то, что на ногтях Крида был яркий разноцветный маникюр.Свое негодования они высказали в комментариях: - Без маникюра лучше!!!- Лучше без накрашенных ногтей!- Зачем парню накрашенные ногти?! Не ожидала от вас!- Ну ногти не в тему!- Зачем тебе эти ногти, тебе без них лучше?- И он туда же, с накрашенными ногтями.Весной 2020 года Егор Крид уже был замечен с ярким маникюром. Тогда он заявил в программе “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=d4WtE9xlpIw">Вечерний Ургант</a>”, что не видит в этом ничего особенного. “Самое главное, я себя не чувствую в этом женственно, — подчеркнул Крид. — Я не чувствую, что это маникюр. Для меня это как татуировки на ногтях”.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, егор крид