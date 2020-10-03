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Шоубиз
https://ria.ru/20201003/nogti-1578158482.html
“Не ожидала от вас”: ногти Егора Крида шокировали поклонников
РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T18:37
2020-10-03T18:37
шоубиз
россия
егор крид
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости</strong>. Певец <a href="http://ria.ru/person_Egor_Krid/" target="_blank" data-auto="true">Егор Крид</a> опубликовал в Instagram новое видео, которое возмутило его поклонников.На размещенных кадрах исполнитель снимает сам себя и спрашивает у подписчиков, как ему больше идет - с бородой или без. Однако внимание фолловеров привлекло не это, а то, что на ногтях Крида был яркий разноцветный маникюр.Свое негодования они высказали в комментариях: - Без маникюра лучше!!!- Лучше без накрашенных ногтей!- Зачем парню накрашенные ногти?! Не ожидала от вас!- Ну ногти не в тему!- Зачем тебе эти ногти, тебе без них лучше?- И он туда же, с накрашенными ногтями.Весной 2020 года Егор Крид уже был замечен с ярким маникюром. Тогда он заявил в программе “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=d4WtE9xlpIw">Вечерний Ургант</a>”, что не видит в этом ничего особенного. “Самое главное, я себя не чувствую в этом женственно, — подчеркнул Крид. — Я не чувствую, что это маникюр. Для меня это как татуировки на ногтях”.
россия
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60
россия, егор крид

“Не ожидала от вас”: ногти Егора Крида шокировали поклонников

18:37 03.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Певец Егор Крид опубликовал в Instagram новое видео, которое возмутило его поклонников.
На размещенных кадрах исполнитель снимает сам себя и спрашивает у подписчиков, как ему больше идет - с бородой или без. Однако внимание фолловеров привлекло не это, а то, что на ногтях Крида был яркий разноцветный маникюр.
Свое негодования они высказали в комментариях:
- Без маникюра лучше!!!
- Лучше без накрашенных ногтей!
- Зачем парню накрашенные ногти?! Не ожидала от вас!
- Ну ногти не в тему!
- Зачем тебе эти ногти, тебе без них лучше?
- И он туда же, с накрашенными ногтями.
Весной 2020 года Егор Крид уже был замечен с ярким маникюром. Тогда он заявил в программе “Вечерний Ургант”, что не видит в этом ничего особенного. “Самое главное, я себя не чувствую в этом женственно, — подчеркнул Крид. — Я не чувствую, что это маникюр. Для меня это как татуировки на ногтях”.
 
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ШоубизРоссияЕгор Крид
 
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