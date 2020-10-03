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https://ria.ru/20201003/moskva-1578138610.html
Исследование выявило массовый отток жителей из Москвы
Москва впервые за долгое время столкнулась с активным оттоком населения. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на результаты исследования, проведенного... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T06:43
2020-10-03T08:25
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> впервые за долгое время столкнулась с активным оттоком населения. Об этом сообщает <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank">"Говорит Москва"</a> со ссылкой на результаты исследования, проведенного членом комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денисом Соколовым.По словам аналитика, эта тенденция наметилась еще три года назад. Так, по словам Соколова, в 2018 году Москву покинули приблизительно 30–50 тысяч человек. Он отметил, что данные показатели поражают, потому что ежегодно на протяжении десятков лет в столицу стабильно приезжало от 100 до 200 тысяч человек.Соколов связал такую ситуацию с развитием возможностей удаленной работы на фоне негативных тенденций на рынке труда из-за пандемии коронавируса. При этом эксперт выразил мнение, что отток населения благоприятно скажется на состоянии регионов. "Это обалденный шанс для региональных городов. Города, условные <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксары</a>, могут бороться за таланты, потому что возникает очень интересная схема: если человек работает удаленно на российскую компанию, живет в городе, то тратит он деньги в этом городе", - заявил он.
https://ria.ru/20201002/udalenka-1578083484.html
Поуехали они, понимаешь!!! А кто квартиры снимать будет? Вы что, хотите чтоб люди с пропиской и родословной, с "социальной картой москвича" работать что ли пошли? Может, на завод еще? А маски кто будет носить? А за парковку платить? А бордюры гранитные - для кого это вот всё делалось?! Совсем обнаглели!
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В колхозы их отправить, пусть узнают за что провинция работает
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россия
москва
РИА Новости
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60
россия, москва, общество

Исследование выявило массовый отток жителей из Москвы

06:43 03.10.2020 (обновлено: 08:25 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва впервые за долгое время столкнулась с активным оттоком населения. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на результаты исследования, проведенного членом комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денисом Соколовым.
По словам аналитика, эта тенденция наметилась еще три года назад. Так, по словам Соколова, в 2018 году Москву покинули приблизительно 30–50 тысяч человек. Он отметил, что данные показатели поражают, потому что ежегодно на протяжении десятков лет в столицу стабильно приезжало от 100 до 200 тысяч человек.
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 06:38Распространение нового коронавируса
В Москве на "удаленку" перейдут около двух миллионов человек
Соколов связал такую ситуацию с развитием возможностей удаленной работы на фоне негативных тенденций на рынке труда из-за пандемии коронавируса.
При этом эксперт выразил мнение, что отток населения благоприятно скажется на состоянии регионов. "Это обалденный шанс для региональных городов. Города, условные Чебоксары, могут бороться за таланты, потому что возникает очень интересная схема: если человек работает удаленно на российскую компанию, живет в городе, то тратит он деньги в этом городе", - заявил он.
 
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РоссияМоскваОбщество
 
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