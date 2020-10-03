https://ria.ru/20201003/moskva-1578138610.html

Исследование выявило массовый отток жителей из Москвы

Москва впервые за долгое время столкнулась с активным оттоком населения. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на результаты исследования, проведенного... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T06:43

2020-10-03T06:43

2020-10-03T08:25

россия

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> впервые за долгое время столкнулась с активным оттоком населения. Об этом сообщает <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank">"Говорит Москва"</a> со ссылкой на результаты исследования, проведенного членом комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денисом Соколовым.По словам аналитика, эта тенденция наметилась еще три года назад. Так, по словам Соколова, в 2018 году Москву покинули приблизительно 30–50 тысяч человек. Он отметил, что данные показатели поражают, потому что ежегодно на протяжении десятков лет в столицу стабильно приезжало от 100 до 200 тысяч человек.Соколов связал такую ситуацию с развитием возможностей удаленной работы на фоне негативных тенденций на рынке труда из-за пандемии коронавируса. При этом эксперт выразил мнение, что отток населения благоприятно скажется на состоянии регионов. "Это обалденный шанс для региональных городов. Города, условные <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксары</a>, могут бороться за таланты, потому что возникает очень интересная схема: если человек работает удаленно на российскую компанию, живет в городе, то тратит он деньги в этом городе", - заявил он.

https://ria.ru/20201002/udalenka-1578083484.html

Александр 792 Поуехали они, понимаешь!!! А кто квартиры снимать будет? Вы что, хотите чтоб люди с пропиской и родословной, с "социальной картой москвича" работать что ли пошли? Может, на завод еще? А маски кто будет носить? А за парковку платить? А бордюры гранитные - для кого это вот всё делалось?! Совсем обнаглели! 53

Афанас Кукуев В колхозы их отправить, пусть узнают за что провинция работает 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, общество