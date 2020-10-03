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https://ria.ru/20201003/moshenniki-1578147662.html
Житель Югры отдал 5,4 миллиона рублей "работникам банка"
Житель Нижневартовска (ХМАО) за несколько дней отдал 5,4 миллиона рублей неизвестным, которые представились работниками банка и пугали его мошенниками, якобы... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:46
2020-10-03T15:57
нижневартовск
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 окт — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Nizhnevartovsk/" target="_blank" data-auto="true">Нижневартовска</a> (ХМАО) за несколько дней отдал 5,4 миллиона рублей неизвестным, которые представились работниками банка и пугали его мошенниками, якобы атакующими счета клиентов, сообщается на сайте регионального управления МВД.Ведомство сообщает, что в конце сентября 56-летнему мужчине с разных номеров звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банка, услугами которого он пользуется, и сообщали ему, что мошенники готовят атаку на счета клиентов финансовой организации. Они предложили ему установить специальную программу на телефон и создать "защитный счет".Житель Нижневартовска, как подчеркнули в полиции, согласился на их предложения, тем самым открыв неизвестным доступ к личному кабинету банка. Кроме того, мужчина собственноручно снимал деньги в банкомате и зачислял их на указанные собеседниками счета.Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по статье 159 УК России "Мошенничество", они выясняют личности подозреваемых, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20200915/moshennik-1577240386.html
https://ria.ru/20200912/moshennik-1577123619.html
Хорошая версия для его жены. А интересно, куда на самом деле он бабки дел. Ведь во всё выше написанное в статье, нормальный человек вряд ли поверит.
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нижневартовск
РИА Новости
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нижневартовск, происшествия

Житель Югры отдал 5,4 миллиона рублей "работникам банка"

12:46 03.10.2020 (обновлено: 15:57 03.10.2020)
 
© Fotolia / SemAПачка денег
Пачка денег - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Fotolia / SemA
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 окт — РИА Новости. Житель Нижневартовска (ХМАО) за несколько дней отдал 5,4 миллиона рублей неизвестным, которые представились работниками банка и пугали его мошенниками, якобы атакующими счета клиентов, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Ведомство сообщает, что в конце сентября 56-летнему мужчине с разных номеров звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банка, услугами которого он пользуется, и сообщали ему, что мошенники готовят атаку на счета клиентов финансовой организации. Они предложили ему установить специальную программу на телефон и создать "защитный счет".
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Житель Нижневартовска, как подчеркнули в полиции, согласился на их предложения, тем самым открыв неизвестным доступ к личному кабинету банка. Кроме того, мужчина собственноручно снимал деньги в банкомате и зачислял их на указанные собеседниками счета.

"Несколько дней мошенники заставляли 56-летнего вартовчанина переводить им деньги. <...> В результате преступных деяний со стороны неизвестных лиц югорчанин потерял 5,4 миллиона рублей", — сообщили в УМВД.

Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по статье 159 УК России "Мошенничество", они выясняют личности подозреваемых, добавили в ведомстве.
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НижневартовскПроисшествия
 
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