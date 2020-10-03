Житель Югры отдал 5,4 миллиона рублей "работникам банка"
12:46 03.10.2020 (обновлено: 15:57 03.10.2020)
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 окт — РИА Новости. Житель Нижневартовска (ХМАО) за несколько дней отдал 5,4 миллиона рублей неизвестным, которые представились работниками банка и пугали его мошенниками, якобы атакующими счета клиентов, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Ведомство сообщает, что в конце сентября 56-летнему мужчине с разных номеров звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банка, услугами которого он пользуется, и сообщали ему, что мошенники готовят атаку на счета клиентов финансовой организации. Они предложили ему установить специальную программу на телефон и создать "защитный счет".
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Житель Нижневартовска, как подчеркнули в полиции, согласился на их предложения, тем самым открыв неизвестным доступ к личному кабинету банка. Кроме того, мужчина собственноручно снимал деньги в банкомате и зачислял их на указанные собеседниками счета.
"Несколько дней мошенники заставляли 56-летнего вартовчанина переводить им деньги. <...> В результате преступных деяний со стороны неизвестных лиц югорчанин потерял 5,4 миллиона рублей", — сообщили в УМВД.
Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по статье 159 УК России "Мошенничество", они выясняют личности подозреваемых, добавили в ведомстве.
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