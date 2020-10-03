https://ria.ru/20201003/moiseev-1578145279.html

"Прикованный к постели" Моисеев отказался от помощи Пугачевой

Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох в беседе с "Пятым каналом" рассказал, как Алла Пугачева предложила артисту помощь после того, как в Сети появились... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T11:56

2020-10-03T11:56

2020-10-03T11:56

шоубиз

сергей горох

россия

сергей соседов

андрей разин

ласковый май

борис моисеев

алла пугачева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/71371/82/713718209_0:43:1596:941_1400x0_80_0_0_b707f141d1b15205cbd32314288ff773.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Директор певца <a href="http://ria.ru/person_Boris_Moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Моисеева</a> <a href="http://ria.ru/person_sergey-gorokh/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Горох</a> в беседе с "<a href="https://www.5-tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a>" рассказал, как Алла Пугачева предложила артисту помощь после того, как в Сети появились слухи об ухудшении состоянии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Моисеева</a>.Ранее адвокат Тамара Пухова в беседе с "<a href="http://ria.ru/organization_Sobesednik/" target="_blank" data-auto="true">Собеседником</a>" рассказала, что состояние артиста ухудшилось — его друг заявил ей, что Моисеев "прикован к постели", а финансовое состояние певца сложное: денег хватает лишь на самое нужное. Кроме того, по словам Пуховой, помочь артисту некому.Горох пояснил, что Пугачева после таких сообщений тут же связалась с певцом и предложила ему помощь, в том числе и финансовую. Однако, от ее помощи Моисеев отказался, так как в ней нет необходимости. Кроме того, Горох подчеркнул, что Моисеев очень благодарен как <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алле Пугачевой</a>, так и вдове <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Kobzon/" target="_blank" data-auto="true">Иосифа Кобзона</a> — Нинель.Директор певца отметил, что Пухова извинилась перед певцом, а также прислала букет цветов, корзину с фруктами и необходимые лекарства.Однако, модель и певица Алена Кравец в беседе с "<a href="https://www.5-tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a>" отметила, что, по словам общих с Моисеевым знакомых, состояние артиста ухудшается в последние месяцы. Каждое лето, по ее словам, артист проводит в <a href="http://ria.ru/location_Jrmala/" target="_blank" data-auto="true">Юрмале</a> — климат помогал его восстановлению, однако в этом году из-за пандемии артист не смог уехать. Это, по мнению Кравец, и повлияло на здоровье певца.Ранее в Сети неоднократно появлялись сообщения об ухудшении самочувствия Бориса Моисеева. Так, весной музыкальный критик <a href="http://ria.ru/person_sergey-sosedov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Соседов</a> и продюсер "<a href="http://ria.ru/organization_Laskovyjj_majj/" target="_blank" data-auto="true">Ласкового мая</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a> заявляли, что артист якобы не помнит людей и события. Горох опровергал эти сообщения, отметив, что певец"ведет образ жизни артиста-пенсионера".В сентябре сам Моисеев заявил, что он "не прикован к постели". Кроме того, он опроверг сообщения о том, что у него финансовые трудности, и подчеркнул, что ни в чем не нуждается.

https://ria.ru/20200930/pugacheva-1578009529.html

https://ria.ru/20190327/1552145870.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей горох, россия, сергей соседов, андрей разин, ласковый май, борис моисеев, алла пугачева